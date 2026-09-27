Neto e la seconda vita Juve: dallo "scontento" del primo addio alla chance Spalletti

Sì, bisogna ripescare in archivio. “ Norberto Murara Neto è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il portiere brasiliano, per tutti semplicemente Neto, ha siglato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri sino al 30 giugno 2019 ”: la Juve potrà copiare e incollare quasi integralmente l’introduzione del comunicato di undici anni fa. Con il ciuffo un po’ meno ribelle e qualche anno in più alle spalle, Neto si presenterà oggi a Torino per visite mediche e successiva firma sul contratto che lo legherà a Madama sino al termine della stagione a cifre molto meno cospicue (inferiori al milione) di quelle precedenti. Ci si è concessi il bis, un ritorno di fiamma a cui, a distanza di oltre un decennio, anche il più indefesso dei romantici avrebbe fatto fatica a credere. Alla fine, più prosaicamente, è una questione di opportunità: a Spalletti serviva subito un portiere esperto e affidabile dopo il ko di Grabara (l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro è perfettamente riuscito); all’estremo difensore 37enne occorreva una nuova squadra per proseguire la carriera dopo essere rimasto svincolato al termine dell’ultima esperienza al Botafogo. Rispetto a quanto accadde nel lontano biennio 2015-2017, Neto non coprirà le spalle a Gigi Buffon ma a Guglielmo Vicario . Quest’ultimo indossa curiosamente il numero 25, lo stesso che Neto vestì nella sua prima esperienza juventina.

Neto ricomincia da 22

Dovrà cambiarlo così come il finale di una storia che gli aveva lasciato un senso di incompiutezza: “Nei due anni in bianconero non ero contento”, aveva raccontato a Fox Sports poco dopo l’addio. “Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché mi sono accorto che quanto dimostravo non contava. Per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi dessero una possibilità. Alla Juventus sono rimasto due anni ad aspettare cose che non sono successe ”. Almeno inizialmente è difficile che Spalletti possa pensare a un’alternanza fissa Serie A-Europa League tra Vicario e il brasiliano, come invece era stato impostato il dualismo fra il portiere azzurro e Grabara. Neto, che è stato scelto anche per la sua familiarità col mondo Juve e col campionato italiano, non gioca da maggio e durante la sosta dovrà togliersi di dosso un po’ di ruggine: dopo le esperienze con Valencia, Barcellona, Bournemouth, Arsenal e Botafogo ricomincerà a contare dalle 22 presenze già collezionate in bianconero.