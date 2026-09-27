Juve, è tutto un altro David. Va a segno anche con il Canada e stende il Cile

Fuggi da Torino e segna. È così che sono andate le cose per Jonathan David, che una volta lasciata la Continassa dopo una deludentissima stagione, ha iniziato una nuova vita. O meglio, ha ricominciato quella di prima: la vita da bomber. E se fosse ancora troppo presto per parlare di numeri da bomber, 3 gol e 1 assist in 4 presenze con l'Atletico Madrid contro le 8 reti collezionate in un anno alla Juventus, le cifre di inizio stagione sembrano presagire una prolifica annata per l'ex bianconero. Se non fosse che a trarne beneficio sarà ancora una volta l'Atletico Madrid di Diego Simeone, dove già Nico Gonzalez era riuscito a mettersi alle spalle le delusioni passate con la Vecchia Signora, che oggi può però finalmente contare su di lui. A dar prova del ritrovato stato di forma del canadese - reduce dal flop Mondiale - è ora anche il rendimento con la selezione di Jesse Marsch. Suo infatti il gol che ha deciso l'amichevole con il Cile (12') - che ha abbandonato il campo in 9 dopo le espulsioni di Lucas Capeda (35') e Gabriel Suazo (50') - disputata nella notte italiana di domenica 27. Una rete che a Torino riapre il cassetto dei rimpianti (e di profonde riflessioni) dove si trovano anche il discreto inizio di stagione di Lois Openda al Lione (2 gol e 1 assist in 9 presenze) e l'impatto di Dusan Vlahovic con il Besiktas di Vincenzo Italiano (5 gol in 7 presenze). L'agenda del Canada prevede ora i test con Perù (03/10) e Stati Uniti (07/10). Poi il ritorno a Madrid, dove i colchoneros prepareranno la sfida esterna di campionato contro l'Alaves (10/10) e la seconda giornata di Champions League contro il Manchester United al Metropolitano (13/10).