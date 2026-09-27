Neto alla Juve, Spalletti ha il vice Vicario: arrivo, visite mediche e firma
Neto pronto a rivestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano questa mattina è arrivato a Caselle, in procinto di unirsi al gruppo guidato da Luciano Spalletti. Il classe 1989 era svincolato ed andrà a rinforzare il reparto dopo il bruttissimo infortunio rimediato da Grabara, che ha concluso anzitempo la stagione con la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, e ricoprire il ruolo di vice Vicario in questa sua seconda esperienza juventina.
Juve, Neto arrivato a Caselle
Apparso concentrato, ma anche con un grande sorriso sul volto. Neto è giunto all'aeroporto di Torino: i primi saluti con vecchie conoscenze incontrate appena sbarcato, pronto per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto, per poi successivamente iniziare gli allenamenti con lo staff tecnico bianconero guidato da Spalletti. Un arrivo avvenuto durante la lunga sosta nazionali, propedeutico per testare bene il livello di reattività dell'estremo difensore, reduce dall'esperienza con il Botafogo conclusasi lo scorso giugno, quando il 29 del mese in questione arrivò la risoluzione del contratto con il club brasiliano. Si lega alla Juve fino a fine stagione, a cifre contenute.
Il ritorno in bianconero
Per Neto si tratta della seconda esperienza con la Juventus. Nel 2015 arrivò sempre da svincolato, ma dopo un'ottima parentesi alla Fiorentina: l'idea, all'epoca, era quella di crescere alle spalle di Gigi Buffon. Ma nelle stagioni in bianconero il brasiliano giocò pochissimo, senza grandi margini di miglioramento in termini di minutaggio. “Nei due anni in bianconero non ero contento”, raccontò a Fox Sports poco dopo l’addio.
“Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché mi sono accorto che quanto dimostravo non contava. Per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi dessero una possibilità. Alla Juventus sono rimasto due anni ad aspettare cose che non sono successe". Difficile pensare possa subito scendere in campo, non giocando dal mese di maggio. Dopo le esperienze con Valencia, Barcellona, Bournemouth, Arsenal e appunto Botafogo, Neto riparte ancora dalla Juve, e da quelle 22 presenze collezionate 10 anni fa.
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