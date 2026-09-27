Neto alla Juve, Spalletti ha il vice Vicario: arrivo, visite mediche e firma

Neto pronto a rivestire la maglia della Juventus . Il portiere brasiliano questa mattina è arrivato a Caselle, in procinto di unirsi al gruppo guidato da Luciano Spalletti . Il classe 1989 era svincolato ed andrà a rinforzare il reparto dopo il bruttissimo infortunio rimediato da Grabara , che ha concluso anzitempo la stagione con la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, e ricoprire il ruolo di vice Vicario in questa sua seconda esperienza juventina .

Il ritorno in bianconero

Per Neto si tratta della seconda esperienza con la Juventus. Nel 2015 arrivò sempre da svincolato, ma dopo un'ottima parentesi alla Fiorentina: l'idea, all'epoca, era quella di crescere alle spalle di Gigi Buffon. Ma nelle stagioni in bianconero il brasiliano giocò pochissimo, senza grandi margini di miglioramento in termini di minutaggio. “Nei due anni in bianconero non ero contento”, raccontò a Fox Sports poco dopo l’addio.

“Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché mi sono accorto che quanto dimostravo non contava. Per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi dessero una possibilità. Alla Juventus sono rimasto due anni ad aspettare cose che non sono successe". Difficile pensare possa subito scendere in campo, non giocando dal mese di maggio. Dopo le esperienze con Valencia, Barcellona, Bournemouth, Arsenal e appunto Botafogo, Neto riparte ancora dalla Juve, e da quelle 22 presenze collezionate 10 anni fa.

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