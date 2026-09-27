Osvaldo fuori pericolo, ma ancora in terapia intensiva: “I medici l’hanno preso in tempo”

Arrivano buone notizie per quanto riguardano le condizioni di Daniel Osvaldo. Al quotidiano argentino Clarin, infatti, la famiglia dell'ex Juve ha confermato che "sta bene ed è lucido", ma che le cause dell'infezione ai polmoni "rimane ignota" e che per questo resta in terapia intensiva. Il peggio però sembra essere ormai alle spalle, visto che il classe 1986 è ormai fuori pericolo, soprattutto grazie all'intervento repentino dei medici, che "l'hanno preso in tempo".

Paura per Daniel Osvaldo: cosa è successo L'ex Juventus si trovava nella sua abitazione di Banfield, dove da diversi giorni era alle prese con dei forti dolori al petto. La sorella e un amico lo hanno trovato in casa in condizioni preoccupanti e lo hanno quindi portato subito all'Hospital Municipal de Llavallol, nella provincia di Buenos Aires. Qui è stato sottoposto a degli esami, che hanno evidenziato un grave versamento pleurico a destra, con una significativa presenza di liquidi e materiale infetto. Una situazione grave e che ha costretto il giocatore a subito un intervento chirurgico urgente, con tanto di rimozione di una piccola porzione di tessuto polmonare. Ora la situazione si è stabilizzata, ma restano ancora ignote le cause che hanno portato a tutto questo.