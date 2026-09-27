Buffon senza dubbi: “Spalletti, riuscirci sarebbe clamoroso. La Juve anti-Inter? Rispondo così”

Non è mai troppo tardi per tornare a giocare, soprattutto se per beneficenza. Lo sa bene Gianluigi Buffon che, insieme a tante altre leggende del calcio italiano, ha giocato allo Stadio Del Conero di Ancona un match di beneficenza organizzato da "Operazione Nostalgia". Alla fine la squadra bianca ha battuto 4-1 la squadra nera grazie a una super prestazione di Antonio Di Natale, ma a vincere davvero è stato l'amore per il prossimo, visto che le maglie indossate dai calciatori saranno messe all'asta a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi.

Buffon: "Spalletti è una certezza ma fare proclami non avrebbe senso" A margine dell'evento benefico, l'ex portiere ha parlato della Vecchia Signora: "Spalletti è una certezza della Juventus. Lo ha dimostrato secondo me l’anno scorso nei suoi primi sei mesi in bianconero. Purtroppo non sono andati in Champions League, ma io non mi aggrappo mai alla sfortuna e alla mala sorte, però delle partite che hanno giocato molto bene non sono andate come avrebbero meritato. E purtroppo questo è stato pagato a caro prezzo".