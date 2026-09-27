"La Juve mi voleva! Io scioccato, un sogno": l'ultimo retroscena mercato sull'altro Pavel... ceco

Ci sono nomi che nel calcio sembrano scritti per raccontare una storia prima ancora che cominci. Pavel Sulc, ceco, centrocampista offensivo, ha un nome che a Torino evoca immediatamente un'epoca, un volto e una maglia: quella di Pavel Nedved. Stessa nazionalità, stesso nome, una posizione in campo che può riportare alla memoria il Pallone d'Oro del 2003 e un filo che per poco non lo ha collegato alla Juve. Non è soltanto una suggestione. Sulc, oggi al Lione, è stato davvero vicino ai bianconeri durante l’ultima estate. Una possibilità concreta, una telefonata che ha acceso l’entusiasmo del giocatore e una trattativa che, però, non ha trovato il punto d'incontro tra i club. A raccontarlo è stato lo stesso giocatore ai media cechi, ripercorrendo quei giorni in cui il suo nome è comparso tra quelli sul mercato. E in questa storia c'è un dettaglio che rende tutto ancora più curioso: la Juventus non era semplicemente una destinazione possibile. Era un club che Sulc conosceva e amava da bambino.