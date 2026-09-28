Stipendi Juve, la lista completa: il paradosso forzato e quanto guadagnano i nuovi

106 milioni di euro, anzi qualcosina in più . È questa la cifra che la Juventus spende ogni anno (bonus compresi) per pagare gli stipendi della propria squadra. Più di 1,6 milioni a settimana, a cui vanno aggiunti i bonus . Cifre incredibili per una persona comune ma che sono la normalità nel mondo del calcio. Ma quanto guadagnano i singoli giocatori bianconeri? Di seguito la lista completa , tra sorprese e certezze. (Non sono presenti Miretti, Joao Mario, Openda, Di Gregorio e Adzic , in prestito e il cui stipendio non viene pagato dal club bianconero).

Il portiere brasiliano non è ancora ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, ma è già arrivato a Torino e si prepara ad aggiungersi alla squadra di Spalletti per sostituire l'infortunato Grabara. Le cifre ufficiali del suo stipendio non sono note, ma di certo sarà inferiore al milione di euro, rendendolo così uno degli ingaggi meno gravosi della rosa bianconera.

29) Carlo Pinsoglio: 0,375 milioni (0,3 milioni+0,075 di bonus)

Il terzo portiere della Juventus è, in attesa di scoprire l'ingaggio di Neto, il giocatore bianconero con lo stipendio più basso. Simbolo e uomo spogliatoio, vero e proprio collante della squadra, il portiere italiano guadagna meno di mezzo milione di euro all'anno. Il suo contratto con la Vecchia Signora scadrà il 30 giugno 2027.

28) Jeff Ekhator: 1,495 milioni (1,3 milioni+0,195 di bonus)

Il giovane attaccante arrivato dal Genoa la scorsa estate guadagna circa 1,5 milioni di euro a stagione. Inizio di stagione complicato per il classe 2006, che a seguito di diversi problemi fisici non è ancora riuscito a fare il suo esordio in gare ufficiali.

27) Juan Cabal: 1,5 milioni (1,2 milioni+0,3 di bonus)

Cifra simile a Ekhator anche per Cabal, che fin qui non ha mai giocato in questa stagione. Il colombiano è al momento infortunato e non potrà quindi essere d'aiuto a Luciano Spalletti. La speranza, però, è di riaverlo al più presto, rinforzo prezioso sia come braccetto sinistro di una difesa a tre che come terzino sinistro.

26) Kamil Grabara: 2,125 milioni (1,7 milioni+0,425 di bonus)

Una partita giocata, un assist e, purtroppo, un gravissimo infortunio. Il portiere polacco ha subito la rottura del legamento crociato e resterà in infermeria per gran parte della stagione.