"Rullaggio Juve e decollo Spalletti, ecco cosa serve. E il mercato migliore...": Sabatini esclusivo

Come sempre non fa mai 0-0: «Le squadre di Spalletti decollano tutte». Walter Sabatini lo dice perché con il tecnico di Certaldo ha lavorato alla Roma e all’Inter, e sa quanto tempo possa servire prima che una squadra trovi il suo calcio. È così che legge l’avvio della Juventus : le difficoltà ci sono, ma Sabatini vede già i bianconeri staccarsi dalla pista. Nella nostra chiacchierata c’è spazio anche per la Roma di Gasperini, per Rodrigo Mora e De Rossi, per il Como di Fabregas e per Chivu e per la sua nuova avventura alla Pro Patria.

Sabatini: "Juve, da cosa dipendono le difficoltà"

Ha lavorato con Luciano Spalletti sia alla Roma che all’Inter, secondo lei da cosa dipendono le difficoltà che la Juventus sta riscontrando in questo avvio di stagione? «Dipendono dal fatto che hanno perso dei giocatori importanti e dal fatto che forse la squadra vada un pochettino rivisitata, reintegrata con massimo due giocatori, presumibilmente centrocampisti. Ma qui non serve andare oltre. Mi pare che il percorso della Juve sia del tutto normale. Le squadre di Spalletti decollano tutte, ma hanno bisogno di un rullaggio lungo in pista, ma mi sembra che la squadra si sia già staccata dalla pista ed è pronta a raggiungere la quota crociera e trovare il suo calcio profondo, creativo e produttivo».