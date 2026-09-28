Conceicao, controlli dopo la paura: cosa filtra sulle condizioni e l’unica regola Juve
TORINO - Subito una grande paura. Poi, il rientro in campo nella ripresa. Chico Conceiçao è rimasto per parecchi minuti a terra ieri durante Norvegia-Portogallo per una forte botta rimediata alla coscia sinistra. Oggi sarà controllato dallo staff medico della nazionale portoghese: c’è ottimismo sulle sue condizioni, non ci sono segnali d’allarme, ma verrà comunque effettuato un monitoraggio su Chico. Per il resto, vale una sola regola in casa Juve: stringere i denti e sperare. Anzitutto, che i percorsi di recupero dei vari lungodegenti non vadano incontro a intoppi.
Juve, una congiura
E poi - fin troppo scontato - che il trend infortuni torni ad assumere connotati normali, accettabili. Sono ben 11 i giocatori finiti ai box dall’inizio della stagione. Una tassa che Spalletti ha pagato con continuità di settimana in settimana e che l’ha visto perdere - per la maggiore - alcuni dei suoi titolarissimi. Da Yildiz a Locatelli, passando per Thuram, Boga, McKennie e Cambiaso. Una congiura.
Per il tanto atteso giro di boa (in ottica rientri) sarà cruciale la prossima sosta per le nazionali, in programma a novembre. In quella settimana è probabile infatti che Lucio riesca a recuperare - Yildiz, Locatelli e Thuram esclusi - tutti i profili attualmente ai box. A cominciare da Jeff Ekhator e Jeremie Boga.
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