Conceicao, controlli dopo la paura: cosa filtra sulle condizioni e l’unica regola Juve

L'esterno portoghese ha fatto spaventare i tifosi dopo la botta rimediata in Nations League col Portogallo: come sta Chico
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Lorenzo AprileLorenzo Aprile

Pubblicato il 28.09.2026, 07:35

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TORINO - Subito una grande paura. Poi, il rientro in campo nella ripresa. Chico Conceiçao è rimasto per parecchi minuti a terra ieri durante Norvegia-Portogallo per una forte botta rimediata alla coscia sinistra. Oggi sarà controllato dallo staff medico della nazionale portoghese: c’è ottimismo sulle sue condizioni, non ci sono segnali d’allarme, ma verrà comunque effettuato un monitoraggio su Chico. Per il resto, vale una sola regola in casa Juve: stringere i denti e sperare. Anzitutto, che i percorsi di recupero dei vari lungodegenti non vadano incontro a intoppi.

Juve, una congiura

E poi - fin troppo scontato - che il trend infortuni torni ad assumere connotati normali, accettabili. Sono ben 11 i giocatori finiti ai box dall’inizio della stagione. Una tassa che Spalletti ha pagato con continuità di settimana in settimana e che l’ha visto perdere - per la maggiore - alcuni dei suoi titolarissimi. Da Yildiz a Locatelli, passando per Thuram, Boga, McKennie e Cambiaso. Una congiura.

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Per il tanto atteso giro di boa (in ottica rientri) sarà cruciale la prossima sosta per le nazionali, in programma a novembre. In quella settimana è probabile infatti che Lucio riesca a recuperare - Yildiz, Locatelli e Thuram esclusi - tutti i profili attualmente ai box. A cominciare da Jeff Ekhator e Jeremie Boga.

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