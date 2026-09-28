Yildiz, non come l’ultima volta: ora c’è una sola certezza. E la Juve può aspettare

No, stavolta non affretterà i tempi. Per un motivo molto semplice: vuole evitare a tutti i costi di vivere le tribolazioni della parte finale della scorsa stagione. Allora era il ginocchio il problema: sempre un fastidio, spesso un dolore, poco riposo in nome del bene della Juve e della Nazionale turca e alla fine a pagare è stato il rendimento, non all’altezza di Kenan Yildiz . Non al livello di uno che quando sta bene cambia le stagioni: non ancora da solo, certo, ma il contributo che riesce a dare ha un peso specifico enorme. Dunque, da qui alle prossime settimane c’è una sola certezza: Yildiz non brucerà le tappe per rientrare . Rispetterà alla lettera il programma di recupero, anche a costo di impiegare un giorno in più del tempo necessario.

Sa che la versione migliore di Kenan si potrà vedere soltanto a dicembre, una volta esaurita la riabilitazione. Iniziata dalla sua Ratisbona, precisamente dal centro Integralis: seguito da professionisti di alto profilo affiancati dal costante monitoraggio di Alessandro Gatta, fisioterapista bianconero in avanscoperta in Germania. Yildiz nel weekend è rientrato a Torino: buon segno per il piede, ancora coperto da un vistoso tutore. E buon segno anche per l’umore: già da oggi alla Continassa avrà la possibilità di rivedere i compagni di squadra rimasti al centro sportivo. D’ora in avanti, per rivederlo in campo, ci vorranno altri due mesi: per Kenan saranno fondamentali per un rientro al top della condizione. Per il ritmo partita, naturalmente, nemmeno a dicembre basterà uno schiocco di dita. Tempo, dunque. Ne ha bisogno Yildiz e la Juve di conseguenza per riabbracciare il miglior Kenan, che ha iniziato la stagione con una sfortuna che lentamente ha poi contagiato tutto l’ambiente. Un pestone fortuito di Calò gli è costato tantissimo: frattura della base del V metatarso del piede sinistro rimediata a Frosinone.