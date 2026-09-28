Neto, ritorno Juve a scatola chiusa. Spalletti ritrova anche Cambiaso e Kolo Muani

Il sorriso? Una costante nei primi fotogrammi del ritorno di Neto a Torino. Ha trascorso una settimana intera a prefigurarselo in testa. A chiedersi quanto ci fosse ancora della sua Juve. Quella che aveva lasciato nel 2017 sbattendo la porta, per giocarsi le sue carte tra le fila del Valencia. Quella di Allegri, degli scudetti, delle grandi notti europee... A partire da questo pomeriggio avrà modo di scoprirlo, dal momento che dovrebbe partecipare con il resto della squadra alla seduta di ripresa dei lavori. Non prima - però - di aver completato gli iter burocratici: ieri è stata la volta delle visite mediche, ultimate nel pomeriggio. Oggi quella della firma sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al termine della stagione. Difficile prefigurare quale trattamento gli riserverà Spalletti. E cioè se deciderà di alternarlo con Vicario, oppure di prenderlo in considerazione come mera alternativa emergenziale. Forse è più probabile quest’ultima. Ma Neto sarà ben contento in entrambi i casi.

Neto alla Juve, esperienza e leadership nello spogliatoio Dimenticatevi la versione insofferente e corrucciata del suo ultimo anno a Torino, trascorso - perlopiù - a reclamare più spazio. Quando la Juve lo ha contattato non ha esitato un istante, dando disponibilità a scatola chiusa. Ancora prima che si parlasse di cifre. Porterà ledearship, attitudine da vincente e carisma in uno spogliatoio che non ha molta dimestichezza con i titoli. In bianconero, nel biennio 2015/2017, ne ha vinti diversi: due scudetti, due coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Ed è probabile che Spalletti batterà proprio su questi tasti quando lo introdurrà al resto dei pochi compagni rimasti a Torino.