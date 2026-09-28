Bremer, svolta improvvisa fuori dal campo: il futuro con la Juve torna d’attualità

Non un avvio semplicissimo, certo. Ma a Gleison Bremer le prime cinque partite di campionato, a conti fatti, non si sono chiuse affatto male : due gol importantissimi contro Frosinone e Atalanta, unite a buone prestazioni in fase difensiva che gli sono valse la promozione nel primo mini ciclo della stagione bianconera. La prova di Reggio Emilia contro il Sassuolo resta una macchia vistosa, ma che il brasiliano ha saputo cancellare rialzando la testa una settimana dopo all’Allianz Stadium. Il classe ‘97, poi, ha un bel primato da tenersi stretto: ha collezionato 12 reti di testa dal suo debutto in bianconero nel 2022/23. Nessun difensore nei primi cinque campionati d’Europa ha fatto meglio di lui nello stesso arco temporale. Staccato Virgil van Dijk del Liverpool, secondo a quota 11.

Durante la lunga sosta per le nazionali non si è fatto mancare una grande novità legata al proprio presente: il cambio di procuratore. Terminato definitivamente il legame con Paolo Busardò, Bremer ha scelto di associare il proprio futuro professionale alla Legacy Football Agency, realtà di cui fanno parte Giovanni Beretta (procuratore del portiere Fuscaldo, in forza alla Next Gen) e l’ex giocatore brasiliano Caetano Calil, un passato in Serie B illustre con le maglie di Crotone e Frosinone. Dunque, un taglio netto per Gleison, che sceglie di affidare il proprio destino ad una società che anno dopo anno sta crescendo. C’è un preciso scopo dietro la scelta di Bremer? Non necessariamente. O meglio, gli agenti per ora hanno soltanto in agenda un summit esplorativo con la Juve, che per quanto concerne il brasiliano si muove coi piedi di piombo. Se in estate fosse giunta alla Continassa un’offerta vicina alla clausola da 58 milioni, scaduta il 10 agosto, Carnevali e Massara avrebbero valutato la cessione del giocatore.