Spalletti sfila, McKennie brinda: Juve, due vacanze e un rientro che vale doppio

TORINO - Di vestiti alla sua Juve ne ha alternati un paio: quello che ne fa risaltare meglio la silhouette, probabilmente, deve ancora trovarlo. Il riassetto del guardaroba a partita in corso: dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 e viceversa, il cambio armadio non è mai stato così rapido. Luciano Spalletti si intende di moda quasi quanto di calcio e per questo non ha sorpreso più di tanto vederlo aggirarsi tra le passerelle della Milano Fashion Week. Lucio ha scelto l’appuntamento più atteso, la sfilata di Giorgio Armani, per fare la sua comparsata insieme alla moglie Tamara Angeli. Ha indossato il vestito classico - lui che negli anni ha sfoggiato pure outfit eccentrici - il miglior sorriso e un paio di battute per rallegrare i fotografi. Il profilo migliore resta però quello mostrato sul campo, dove tornerà a lavorare oggi insieme agli juventini che non sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali.

Juve, Spalletti ritrova i giocatori alla Continassa I cinque giorni di riposo concessi a se stesso e alla squadra si esauriscono nel bel mezzo di una sosta che vede ben 12 bianconeri vestire colori diversi da quelli del club. La Continassa nelle ultime ore è stata frequentata soltanto da chi è alle prese con le terapie: da Cambiaso (atteso in campo dopo la distorsione alla caviglia) a Kolo Muani (fresco di intervento al dito della mano) fino ad alcuni dei lungodegenti come Cabal, Ekhator, Boga, Thuram e Locatelli. Spalletti a Cagliari potrà fare affidamento soltanto sui due rientranti e, c’è da scommetterci, su Weston McKennie. Il ct degli USA Mauricio Pochettino ha deciso di non chiamare il classe 1998, reduce da un problema muscolare e da poco rientrato in campo. Musica per le orecchie del tecnico bianconero, che lo avrà a disposizione da subito, e pure per quelle dello stesso Wes: è la caratteristica “Blasmusik” suonata all’Oktoberfest.