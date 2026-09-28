Sturaro, il sacrificio Juve e la follia Conte: “Tu non esci! Giocai con il ginocchio distrutto”

Una carriera falcidiata dagli infortuni ma dove è comunque riuscito a togliersi delle soddisfazioni: Sturaro si racconta dagli inizi di carriera a Sanremo fino a passare per Genoa, i problemi a Modena, la Juve con Allegri e l'Italia con Conte. Un percorso fatto di cadute e risalite con tanta resilienza: "Se non avessi avuto questo carattere e questa voglia non avrei fatto questo tipo di carriera".

Sturaro e l'inizio di carriera Sturaro si racconta al Podcast dei Campioni dagli inizi di carriera: "Inizio a Sanremo all'età di 12/13 anni in maniera molto tranquilla perché tutti gli amici, i conoscenti e mio fratello più grande giocavano a calcio e quindi ho iniziato anche io. Il Genoa poi mi ha preso a 15/16 anni, ero negli allievi regionali. Avevo l'età per poter stare fuori di casa e quindi sono andato subito in convitto a Genoa. È stato un cambio importante perché anche Genoa volevo continuare l'istituto agrario, ma l'unico indirizzo era a 40 minuti di treno da lì e dopo poco tempo è diventato un problema. Mi sono ritrovato cambiare scuola, cambiare abitudini".