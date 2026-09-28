Sturaro, il sacrificio Juve e la follia Conte: “Tu non esci! Giocai con il ginocchio distrutto”
L’ex centrocampista bianconero ripercorre gli anni di Torino, il rapporto con Allegri e la chiamata in Nazionale: dal gruppo costruito dal ct ai giorni di Coverciano, fino alla Germania...
Una carriera falcidiata dagli infortuni ma dove è comunque riuscito a togliersi delle soddisfazioni: Sturaro si racconta dagli inizi di carriera a Sanremo fino a passare per Genoa, i problemi a Modena, la Juve con Allegri e l'Italia con Conte. Un percorso fatto di cadute e risalite con tanta resilienza: "Se non avessi avuto questo carattere e questa voglia non avrei fatto questo tipo di carriera".
Sturaro e l'inizio di carriera
Sturaro si racconta al Podcast dei Campioni dagli inizi di carriera: "Inizio a Sanremo all'età di 12/13 anni in maniera molto tranquilla perché tutti gli amici, i conoscenti e mio fratello più grande giocavano a calcio e quindi ho iniziato anche io. Il Genoa poi mi ha preso a 15/16 anni, ero negli allievi regionali. Avevo l'età per poter stare fuori di casa e quindi sono andato subito in convitto a Genoa. È stato un cambio importante perché anche Genoa volevo continuare l'istituto agrario, ma l'unico indirizzo era a 40 minuti di treno da lì e dopo poco tempo è diventato un problema. Mi sono ritrovato cambiare scuola, cambiare abitudini".
L'operazione al piede da piccolo
Infortuni sin da giovane e le due operazioni allo scafoide accessorio dei due piedi: "Un problema dalla nascita, un ossicino in più. Nei primi anni da bambino non avevo avuto nessun tipo di problema poi nel picco di crescita, con l'adolescenza, questa malformazione ha cominciato a dare problemi soprattutto nel calcio. Dopo pochi minuti di attività avevo dolore al piede. Da piccolo con mio papà andavo a fare la settimana bianca, sciavo, e non riuscivo più a mettere gli scarponi da scii. Mio papà, che è medico, capisce che c'è un problema. Iniziamo a fare tutte le varie visite fino a che non scopriamo questa cosa. E il consiglio di tutti è stato di rimuoverlo. Ero piccolo e non potevamo farli tutti e due insieme, quindi ne ho fatto prima uno e poi l'altro a distanza di un anno, un anno e mezzo".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS