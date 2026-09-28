Juve Women, niente Stadium contro l'OH Leuven: cambia la sede per la gara di Champions, il motivo

Juve, cambio di sede per le Women in Champions

Il comunicato della Juve recita: "Diversamente da quanto precedentemente indicato, la gara tra Juventus Women e OH Leuven, valida per la quinta giornata della UEFA Women's Champions League, si disputerà presso lo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella. La variazione della sede di gioco si rende necessaria nell'ambito della pianificazione degli impegni che interesseranno l'Allianz Stadium nei prossimi mesi, con l'obiettivo di tutelare la qualità del terreno di gioco e garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della gara e per lo spettacolo sportivo. Restano invariati la data e l'orario dell'incontro. Ulteriori informazioni relative alle modalità di accesso allo stadio e alla gestione dei biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Club. Vi aspettiamo a Biella per sostenere insieme le Juventus Women nel loro percorso europeo".