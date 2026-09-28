Le nuove maglie Juve del 2027/28: dal blu al giallo, tutte le anticipazioni

La Juventus continua a guardare a questa stagione ma sui social c'è già chi sta vedendo con interesse quelle che potrebbero essere le maglie della nuova stagione. A fornire una panoramica preliminare è la pagina de La Maglia bianconera. Si tratta, è bene precisarlo fin da subito, di proiezioni iniziali e non di immagini ufficiali o definitive dei prodotti marchiati Adidas. Molti dettagli potranno quindi essere modificati, affinati o completamente rivisti nel corso dei prossimi mesi. Partendo dalla terza maglia e arrivando a quella 'home', ecco cosa possiamo aspettarci dalle possibili tre divise della Juventus per il 2027/28.

Terza maglia: il richiamo alle architetture di Torino La terza maglia della Juventus 2027/28 dovrebbe partire da una base denominata “Victorian Blue”, accompagnata da dettagli in “Bliss Pink”. Secondo la prima ricostruzione di lamagliabianconera, il concept sarebbe strettamente legato alla città di Torino e, in particolare, alle sue architetture in stile Liberty. Le linee sinuose degli edifici più caratteristici dovrebbero infatti trasformarsi in una texture audace e dinamica, concentrata soprattutto nella parte superiore del busto. L'obiettivo sarebbe quello di portare sulla divisa un elemento fortemente legato all'identità della città, senza rinunciare a un'impronta contemporanea.