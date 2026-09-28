Le nuove maglie Juve del 2027/28: dal blu al giallo, tutte le anticipazioni
La Juventus continua a guardare a questa stagione ma sui social c'è già chi sta vedendo con interesse quelle che potrebbero essere le maglie della nuova stagione. A fornire una panoramica preliminare è la pagina de La Maglia bianconera. Si tratta, è bene precisarlo fin da subito, di proiezioni iniziali e non di immagini ufficiali o definitive dei prodotti marchiati Adidas. Molti dettagli potranno quindi essere modificati, affinati o completamente rivisti nel corso dei prossimi mesi. Partendo dalla terza maglia e arrivando a quella 'home', ecco cosa possiamo aspettarci dalle possibili tre divise della Juventus per il 2027/28.
Terza maglia: il richiamo alle architetture di Torino
La terza maglia della Juventus 2027/28 dovrebbe partire da una base denominata “Victorian Blue”, accompagnata da dettagli in “Bliss Pink”. Secondo la prima ricostruzione di lamagliabianconera, il concept sarebbe strettamente legato alla città di Torino e, in particolare, alle sue architetture in stile Liberty. Le linee sinuose degli edifici più caratteristici dovrebbero infatti trasformarsi in una texture audace e dinamica, concentrata soprattutto nella parte superiore del busto. L'obiettivo sarebbe quello di portare sulla divisa un elemento fortemente legato all'identità della città, senza rinunciare a un'impronta contemporanea.
Per il colletto, la previsione attuale porta verso una soluzione a girocollo. Anche in questo caso, però, siamo davanti a una prima proiezione e non a una ricostruzione definitiva della maglia. Colori, grafiche e dettagli potranno dunque ancora subire variazioni prima della presentazione ufficiale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS