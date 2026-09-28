Lamine Ba, la Juve ha il suo Yamal: tripletta col Monza, chi è il "baby bomber"

Il nome è Lamine. E già questo, nel calcio di oggi, basta a far scattare un’associazione quasi inevitabile. Da una parte c’è Lamine Yamal, il talento del Barcellona che ha conquistato il palcoscenico europeo; dall’altra, molto più piccolo e ancora lontano dai riflettori dei grandi stadi, c’è Lamine Ba. Nessun paragone, ci mancherebbe, ma stesso nome, un pallone tra i piedi e una voglia matta di lasciare il segno. A Torino, il giovane attaccante della Juventus continua a far parlare di sé e l’ultima cartolina arriva dall’amichevole contro il Monza: tripletta e assist, un’altra prestazione che ha acceso i riflettori sulle sue qualità. Classe 2013, Ba è uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile bianconero. Dribbling, accelerazioni, fisicità e soprattutto una naturale confidenza con il gol sono gli ingredienti di un talento che, partita dopo partita, continua a mettersi in mostra. Il nome aveva già iniziato a circolare sui social grazie ad alcuni video delle sue giocate nei tornei giovanili. Ora, con una nuova prova da protagonista contro i brianzoli, la sua storia aggiunge un altro capitolo.

Chi è Lamine Ba, il giovane talento della Juventus Lamine Ba è un attaccante italo-senegalese classe 2013 che fa parte del settore giovanile della Juventus. Nonostante la giovanissima età, ha già attirato l'attenzione per la capacità di incidere con continuità nelle categorie giovanili, tanto da guadagnarsi il soprannome di "baby bomber". La sua notorietà è cresciuta soprattutto attraverso i tornei internazionali e i contenuti pubblicati sui social. Tra questi, alcune immagini della sua partecipazione alla rassegna LaLiga Futures hanno contribuito a far conoscere il suo nome anche oltre i confini italiani. Bastano pochi secondi di video per capire perché: Ba prende palla, punta l'uomo, cambia passo e sembra trovare sempre una soluzione per arrivare davanti alla porta.