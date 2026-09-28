Altro che Italia, in casa Juve c'è chi ha già vinto i Mondiali: "Ti dona"
Gli anni del blocco Juve per l'Italia sembrano ormai essere finiti e Del Piero comincia a essere solo un ricordo. Da diversi anni la Vecchia Signora non ha più in rosa così tanti talenti azzurri, tanto che per questa pausa nazionali Mancini ha convocato soltanto Vicario (con Locatelli infortunato). Se a tutto questo aggiungiamo che la Nazionale non si qualifica ai mondiali da tre edizioni, per sperare di vedere un giocatore bianconero alzare al cielo la Coppa del Mondo bisogna per forza guardare all'estero. Yildiz? Kolo Muani? Bremer? Chissà. Nel frattempo però in casa Juve c'è chi il Mondiale l'ha appena vinto.
Juve Women, Cristina Libran campionessa del mondo Under 20 con la Spagna
Grazie alla vittoria ai rigori in finale contro la Corea del Nord, la Spagna ha vinto i Mondiali U20 femminili e tra le protagoniste c'è stata anche Cristina Libran, giocatrice della Juve Women. Una vittoria importante per la giovane bianconera, capitano delle Furie Rosse che nei quarti di finale contro il Brasile è stata premiata come migliore in campo. La classe 2006 è stata quindi festeggiata dalla Vecchia Signora sui social: "Essere campionessa del mondo ti dona". La Spagna si conferma ancora una volta in cima al tetto del mondo, anche per quanto riguarda le Nazionali femminili. Non a caso Libran aveva già vinto un Campionato del Mondo U17 (nel 2022) e poi due Europei U19, nel 2024 e 2025. Ora l'obiettivo sarà trovare maggiore spazio anche con la maglia della Juve Women. Arrivata a Torino nell'estate del 2025, dopo sei mesi in cui ha giocato pochi minuti, infatti, ha passato la seconda metà della passata stagione in prestito al Servette, in Svizzera. Quest'anno, invece, è rimasta in bianconero ma è ancora ferma a zero presenze in Serie A femminile. La vittoria del Mondiale U20 con la Spagna è un segnale chiaro per mister Guerrero.
Il messaggio della Juve
Ecco il comunicato pubblicato dal club bianconero per la vittoria del giovane talento della Women: "Un trionfo mondiale, con la fascia al braccio: Cristina Librán è campionessa del mondo Under 20 con la Spagna! La centrocampista bianconera, capitana della Nazionale spagnola, ha conquistato la Coppa del Mondo FIFA Under 20 2026 al termine del torneo disputato in Polonia. Nell'ultimo atto, giocato a Łódź, la Spagna ha superato la Corea del Nord ai calci di rigore, tornando sul tetto del mondo nella categoria a quattro anni di distanza dal successo del 2022. Un percorso da protagonista per Librán, che ha guidato la sua Nazionale fino alla conquista del titolo. La classe 2006 aveva già indossato la fascia da capitana della Spagna Under 19, con cui nel 2025 aveva conquistato il titolo europeo, segnando anche nella finale vinta contro la Francia. Al Mondiale in Polonia è arrivata un'altra grande soddisfazione personale: nei quarti di finale contro il Brasile, Cristina è stata premiata come MVP della partita, contribuendo alla qualificazione della Spagna alla semifinale poi vinta 2-0 contro l'Italia. Arrivata alla Juventus nell'estate del 2025 dal Madrid CFF, Librán ha dunque aggiunto un altro prestigioso trofeo al suo giovane percorso internazionale. Complimenti, Cristina! Campionessa del mondo!".
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