Altro che Italia, in casa Juve c'è chi ha già vinto i Mondiali: "Ti dona"

Juve Women, Cristina Libran campionessa del mondo Under 20 con la Spagna

Grazie alla vittoria ai rigori in finale contro la Corea del Nord, la Spagna ha vinto i Mondiali U20 femminili e tra le protagoniste c'è stata anche Cristina Libran, giocatrice della Juve Women. Una vittoria importante per la giovane bianconera, capitano delle Furie Rosse che nei quarti di finale contro il Brasile è stata premiata come migliore in campo. La classe 2006 è stata quindi festeggiata dalla Vecchia Signora sui social: "Essere campionessa del mondo ti dona". La Spagna si conferma ancora una volta in cima al tetto del mondo, anche per quanto riguarda le Nazionali femminili. Non a caso Libran aveva già vinto un Campionato del Mondo U17 (nel 2022) e poi due Europei U19, nel 2024 e 2025. Ora l'obiettivo sarà trovare maggiore spazio anche con la maglia della Juve Women. Arrivata a Torino nell'estate del 2025, dopo sei mesi in cui ha giocato pochi minuti, infatti, ha passato la seconda metà della passata stagione in prestito al Servette, in Svizzera. Quest'anno, invece, è rimasta in bianconero ma è ancora ferma a zero presenze in Serie A femminile. La vittoria del Mondiale U20 con la Spagna è un segnale chiaro per mister Guerrero.