Tragedia Ghiardelli, l’ex Juve muore a 22 anni per una grave malattia: calcio in lutto

Il calcio, intanto, aveva provato a stringersi attorno a lui proprio nelle ore più difficili. Domenica, allo stadio Moccagatta, durante la sfida di Serie D tra Alessandria e Asti, dalla Gradinata Nord era comparso uno striscione dedicato a Ghiardelli: " Forza Mino" . Un messaggio semplice, ma carico di affetto, arrivato mentre il giovane stava affrontando la sua battaglia contro la malattia. Un gesto che ha unito idealmente due delle realtà che avevano fatto parte del suo percorso calcistico. Poi, il giorno successivo, è arrivata la notizia più dolorosa.

A comunicare la scomparsa sono state anche le realtà sportive che lo avevano conosciuto e accompagnato nel suo percorso. L'Asti lo ha ricordato con un messaggio carico di commozione: "Vola alto Mino, sempre nei nostri cuori". Il club ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando come la notizia abbia lasciato senza parole l'intera comunità. Attorno ai suoi cari si sono stretti dirigenti, staff tecnico, compagni e tutte le persone che avevano condiviso con Giacomo una parte del suo cammino. A 22 anni, la sua storia si interrompe troppo presto. Rimangono i ricordi delle esperienze vissute sui campi, dalle giovanili fino alla Serie D, e l'affetto di chi lo ha conosciuto dentro e fuori dal rettangolo verde.