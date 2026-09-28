Tragedia Ghiardelli, l’ex Juve muore a 22 anni per una grave malattia: calcio in lutto

Il giovane centrocampista era stato riconfermato dall'Asti: il cordoglio della società e l'abbraccio dei tifosi
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Pubblicato il 28.09.2026, 14:58

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Il calcio piemontese è in lutto. A soli 22 anni è morto Giacomo Ghiardelli, giovane calciatore originario di Casale Monferrato, sconfitto da una grave malattia contro cui aveva combattuto con coraggio. Nel suo percorso aveva indossato anche la maglia del settore giovanile della Juventus, prima di proseguire la propria esperienza altrove. Centrocampista, nato il 15 febbraio 2004, Ghiardelli aveva iniziato a giocare a calcio fin da bambino. La sua formazione era passata anche dall'Alessandria, con cui aveva raggiunto il campionato Primavera, prima del trasferimento all'Asti. Con la formazione biancorossa aveva avuto l'opportunità di affacciarsi alla Serie D, entrando a far parte della prima squadra e costruendo rapporti importanti dentro e fuori dal campo. La sua carriera era ancora tutta da scrivere. Il club aveva infatti deciso di confermarlo anche per la stagione 2024-2025, ma la malattia aveva interrotto il suo percorso e, nelle scorse ore, lo ha portato via.

L'esperienza nel settore giovanile della Juventus

Prima di arrivare al calcio dei grandi, Giacomo Ghiardelli aveva vissuto anche un'importante esperienza nel vivaio della Juventus. Un passaggio significativo nel suo percorso di crescita, maturato durante gli anni in cui coltivava il sogno di trasformare la passione per il pallone in una professione. Il centrocampista aveva poi proseguito il proprio cammino nel calcio piemontese, arrivando fino all'Alessandria e successivamente all'Asti. La maglia bianconera è stata dunque una delle tappe della sua formazione calcistica, parte di una storia sportiva che lo aveva portato, ancora giovanissimo, a confrontarsi con categorie sempre più importanti.

 

 

Lo striscione al Moccagatta e il dolore dell'Asti

Il calcio, intanto, aveva provato a stringersi attorno a lui proprio nelle ore più difficili. Domenica, allo stadio Moccagatta, durante la sfida di Serie D tra Alessandria e Asti, dalla Gradinata Nord era comparso uno striscione dedicato a Ghiardelli: "Forza Mino". Un messaggio semplice, ma carico di affetto, arrivato mentre il giovane stava affrontando la sua battaglia contro la malattia. Un gesto che ha unito idealmente due delle realtà che avevano fatto parte del suo percorso calcistico. Poi, il giorno successivo, è arrivata la notizia più dolorosa.

 

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A comunicare la scomparsa sono state anche le realtà sportive che lo avevano conosciuto e accompagnato nel suo percorso. L'Asti lo ha ricordato con un messaggio carico di commozione: "Vola alto Mino, sempre nei nostri cuori". Il club ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando come la notizia abbia lasciato senza parole l'intera comunità. Attorno ai suoi cari si sono stretti dirigenti, staff tecnico, compagni e tutte le persone che avevano condiviso con Giacomo una parte del suo cammino. A 22 anni, la sua storia si interrompe troppo presto. Rimangono i ricordi delle esperienze vissute sui campi, dalle giovanili fino alla Serie D, e l'affetto di chi lo ha conosciuto dentro e fuori dal rettangolo verde.

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