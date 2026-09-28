Neto torna alla Juve, ufficiale: il comunicato e la durata del contratto
La Juventus corre ai ripari dopo il grave infortunio di Grabara e ufficializza il ritorno di un volto già conosciuto a Torino. Norberto Neto torna a vestire la maglia bianconera: il portiere brasiliano, dopo aver completato le visite mediche di rito, ha firmato fino al 30 giugno 2027 e sarà nuovamente a disposizione della Vecchia Signora dopo quasi un decennio dalla sua prima esperienza nel club. Per il brasiliano si tratta quindi di un ritorno al passato: il aveva già difeso la porta bianconera tra il 2015 e il 2017 alle spalle di Buffon, conquistando trofei importanti.
Il comunicato della Juve e le parole di Neto
Questa la nota della società: "Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.
Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell'ultima annata in Brasile al Botafogo. Bentornato alla Juventus, Norberto!". Neto ha pubblicato anche un post sui social: "Indossare di nuovo questa maglia ha un sapore speciale. Felice di essere tornato e pronto a vivere questo capitolo insieme". Inizia così ufficialmente la nuova vita del portiere in bianconero, che indosserà la numero 33, pronto a dare il suo contributo nel corso della stagione appena iniziata e ricca di partite.
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