Woltemade, diesel Juve: quando ingrana e rispunta… il Bayern! Spalletti ha le idee chiare

Italia ma non solo. Durante la puntata di 'Ts Live', sul canale YouTube di Tuttosport , si è parlato della sfida degli azzurri contro la Turchia , ma la chiusura è dedicata alla Juventus . La preparazione dei bianconeri verso la ripresa del campionato (che porterà ad un vero e proprio tour de force), ma anche... il mercato. Dall'estero arriva con forza l'indiscrezione dell'interessamento del Bayern Monaco per Woltemade , che alla Juve ci è arrivato in prestito secco. In studio Lorenzo Aprile e Paolo Pirisi.

Juve al lavoro verso il campionato

L'analisi si concentra sulla ripresa degli allenamenti, dove viene spiegato come si debbano distinguere le due settimane di lavoro: in primis questa appena iniziata, che servirà per mettere altra benzina a chi è rimasto, quindi venerdì bisognerà aspettarsi gambe particolarmente pesanti nell’amichevole con la Cremonese per coloro che sono rimasti. I calciatori in questione sono Bremer, McKennie, Cambiaso, Kelly, Gatti, Rugani: tutti coloro che sono presenti faranno un richiamo di preparazione. La prossima settimana invece è atteso un quadro più completo, con i nazionali che torneranno alla spicciolata, per preparare la sfida col Cagliari e poi le successive 8 fino all’altra sosta.