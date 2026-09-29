Hacken-Juventus: formazioni Champions League Women, orario e dove vederla in tv e streaming

La Juventus Women torna in campo. Dopo l'esordio in campionato vinto in rimonta 3-1 contro il Napoli, le bianconere si riaffacciono sul panorama europeo. La squadra di Isaac Guerrero in campo per la seconda giornata di Women's Champions League, con la volontà di rifarsi dopo il ko al primo turno contro il Benfica. Stavolta di fronte ci sarà il Bollklubben Hacken, squadra svedese che è attualmente prima in classifica a 55 punti nel suo campionato, a +5 sulla seconda. L'Hacken nella prima gara europea ha sfidato un'altra italiana, l'Inter, perdendo di misura.