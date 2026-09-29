Woltemade, il paradosso Juve e il Bayern! Più convince Spalletti, più diventa difficile tenerlo

Prima le sirene inglesi di qualche settimana fa, poi quelle tedesche, veicolate con forza dai colleghi della Bild: il Bayern Monaco starebbe valutando di acquistare Nick Woltemade per la stagione 2027/2028. Un target datato, riemerso con forza a seguito delle richieste esplicite di Kompany : la necessità di aggiungere alla rosa una seconda punta tecnica e ben strutturata fisicamente, che possa far raccordo tra i reparti e semplificare l’esistenza ad Harry Kane . La caccia è appena cominciata ed è difficile credere che il Bayern possa sciogliere la riserva prima della fine della stagione. Vale per Woltemade come per gli altri profili finiti nel mirino di Max Eberl . Non a caso, da quanto filtra, non vi sarebbe stato alcun contatto diretto tra il giocatore e la dirigenza bavarese. E nemmeno con il club che ne detiene tuttora il cartellino: il Newcastle . Ma l’interesse del Bayern Monaco per il ragazzo esiste eccome. Presto per dire se questo possa trasformarsi in qualcosa di ben più concreto.

Massara e Carnevali lo hanno preso in prestito secco

A far da spartiacque, del resto, saranno le prestazioni che l’attaccante tedesco avrà modo di inscenare da qui al termine della stagione. Allo stesso modo, sarà poi pure la stessa Juventus a paventarne la permanenza in bianconero. L’affare - lo ricordiamo - è decollato a 24 ore dalla chiusura del mercato, quando il duo Massara-Carnevali aveva appurato l’impossibilità di chiudere la pista prioritaria: quella per Alexander Sorloth. Ben diverso il tedesco in termini tecnici, rispetto al bomber dell’Atletico e in generale all’identikit acclamato a gran voce da Spalletti. Il rifinitore da gettare nella mischia per fare a sportellate e aggiungere centimetri sui piazzati (Woltemade rasenta i 2 metri di altezza, eppure non è un gran colpitore di testa). Se non altro, la Juve stavolta non è incappata nei medesimi errori della precedente gestione. E cioè quando Comolli, sfumata la pista per il ritorno di Kolo, si era fatto convincere dal Lipsia a sborsare 46 milioni (tra prestito e riscatto) per il cartellino di Openda. Nulla di tutto questo. Per ora, l’accordo sottoscritto con il Newcastle non prevede alcuna clausola per il diritto di riscatto, dal momento che si tratta di un prestito secco e oneroso, da 5 milioni complessivi, qualora dovessero scattare tutti i bonus.