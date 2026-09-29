Spalletti smonta e rimonta la Juve: c’è una tentazione che può aprire un nuovo scenario

TORINO - Un’estate intera ad arrovellarsi sul 4-2-3-1. A studiare un equilibrio, a tentare di dare una struttura ad una Juve che con quel abito tattico poteva effettivamente sembrare molto accattivante. Poi arriva la realtà a scombinare tutto: il mercato che offre opportunità prendibili e altre da lasciare per strada e soprattutto la grana infortuni, che ai bianconeri ha fatto perdere una pedina dopo l’altra, tra cui totem come Yildiz, Thuram, Locatelli e Boga.

Così Luciano Spalletti ha dovuto rimettere mano a tutti gli appunti: rielaborare, ricalcolare, ripensare ad una squadra che a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha fatto capire di aver bisogno di una massiccia sistemata. In nome dell’equilibrio, la caratteristica più complessa da raggiungere per ogni realtà in costruzione: per chi cambia 11 pedine in estate non può che avvenire una rivoluzione del genere. La sosta per le nazionali, a livello di idee e di lavoro da effettuare sul campo, lascia il tempo alla Juve di mettere a punto alcuni meccanismi. Di sicuro non ci si fossilizza su un solo schieramento alla Continassa: il 4-2-3-1 è una strada, ma non è l’unica. Spalletti, come ha già dimostrato tra Nec e Atalanta, studia un modo per ottimizzare ogni risorsa a disposizione. Partendo dal 3-4-2-1, passando al 4-4-2, fino ad arrivare al 4-3-3.