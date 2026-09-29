Redondo, zero rimpianti: "Alla Juve la vera Alba. Roma? Sì, ho parlato con loro, ma..."

TORINO - Alla Juventus dice di aver ritrovato se stessa, i gol - già sei in questo avvio di stagione - sono una naturale conseguenza. A Torino in estate è sbarcata una campionessa che bramava il rilancio dopo un’annata in chiaroscuro col Real Madrid: «Il mio obiettivo principale venendo alla Juve era avere un'altra opportunità per tornare a essere l’Alba che da un po' di tempo non si vedeva, quella vera», spiega Redondo in una conferenza virtuale organizzata dall’UEFA. Il matrimonio felice tra la centravanti spagnola e le bianconere cancella le “cautionary tales” Gunnarsdottir e Wälti che avevano portato a ipotizzare che Juve e Serie A femminile non fossero luoghi adatti per le fuoriclasse straniere. Il segreto è la chimica con l’ambiente: «Mi sento felice e mi sento già abbastanza inserita. La verità è che all'inizio faceva un po' paura lasciare la Spagna, ma ora sto benissimo. Le ragazze mi hanno accolto come in una grande famiglia: si nota dentro al campo e anche fuori. Siamo tante spagnole e questo aiuta: non mi pento di questo grande passo».

Verso l’Häcken: "Non abbiamo limiti" Sicuramente non si è pentito il club che, grazie a lei, ha ridimensionato gli enormi problemi realizzativi che avevano deturpato l’ultimo campionato e ha offerto a Guerrero il terminale perfetto per il modo di intendere calcio del tecnico. Il direttore Mazzetta è stato più convincente della Roma: «Sì, ci sono state conversazioni, ma la mia decisione finale è stata quella di venire qui, senza alcun dubbio». Focus e propositi attuali sono inevitabilmente rivolti alla sfida Champions di domani contro l’Häcken dopo la falsa partenza col Benfica: «Non abbiamo limiti, anche in Europa. Possiamo arrivare dove vogliamo se continuiamo a essere così competitive e a credere nella nostra filosofia». È la stessa che ha portato la Juve a confermare in pre-season Cristina Librán, capitana della Nazionale spagnola U20 appena laureatasi campione al Mondiale di categoria. La centrocampista classe 2006 ha convinto lo staff a puntare su di lei dopo il prestito breve al Servette. Nelle scorse settimane Madama ha avuto la forza di declinare la proposta dell’Atletico Madrid che voleva inserirla come contropartita nell’affare Sarriegi, arrivata in bianconero attraverso il pagamento dell’intera clausola rescissoria.