Battesimo Carnevali, la Juve scopre i numeri: il CdA presenta il conto

TORINO - Il giorno dei conti. Oggi il Cda della Juventus si riunirà per approvare l’esercizio di bilancio al 30 giugno 2026 e la relazione finanziaria consolidata annuale. È un appuntamento fissato da tempo nel calendario finanziario del club e rappresenta uno dei passaggi societari più importanti dell’autunno bianconero. Dopo il via libera del board, il bilancio sarà sottoposto all’Assemblea degli azionisti, indicativamente tra il 2 e il 6 novembre come annunciato dalla stessa società bianconera. Per Giovanni Carnevali, dopo un primo giro di presentazioni risalente al 25 luglio, sarà un vero e proprio battesimo nel mondo bianconero.