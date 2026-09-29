Battesimo Carnevali, la Juve scopre i numeri: il CdA presenta il conto
Il Consiglio deve approvare un bilancio ancora in rosso e preparare l’assemblea dei primi di novembre: cosa prevedono le ultime stime
TORINO - Il giorno dei conti. Oggi il Cda della Juventus si riunirà per approvare l’esercizio di bilancio al 30 giugno 2026 e la relazione finanziaria consolidata annuale. È un appuntamento fissato da tempo nel calendario finanziario del club e rappresenta uno dei passaggi societari più importanti dell’autunno bianconero. Dopo il via libera del board, il bilancio sarà sottoposto all’Assemblea degli azionisti, indicativamente tra il 2 e il 6 novembre come annunciato dalla stessa società bianconera. Per Giovanni Carnevali, dopo un primo giro di presentazioni risalente al 25 luglio, sarà un vero e proprio battesimo nel mondo bianconero.
La prima cifra sotto osservazione sarà naturalmente quella della perdita. Il dato ufficiale sarà messo nero su bianco soltanto con l’approvazione del bilancio, ma le stime indicano un rosso nell’ordine dei 58-63 milioni di euro. Un indicatore che collocherebbe il risultato dell’esercizio 2025/26 su livelli simili a quelli del precedente: al 30 giugno 2025 la Juventus aveva chiuso con una perdita consolidata di 58.1 milioni, comunque in forte miglioramento rispetto ai 199.2 milioni dell’esercizio 2023/24. Il mancato accesso alla Champions League sarà un elemento che peserà soprattutto sulla fotografia prospettica dei conti. Al 31 dicembre 2025 la Juventus aveva registrato una perdita consolidata di 2.5 milioni di euro. I ricavi del semestre erano stati pari a 260.6 milioni, contro i 291.6 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, mentre i costi operativi erano scesi da 193.4 a 175.1 milioni.
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