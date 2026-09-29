Grelaud, la Juve ha un altro gioiello: rinnovo, talento e il modello da 6 milioni
Brambilla nella sua Next Gen scopre un ottimo erede di Puczka, passato al Genoa a fine giugno
TORINO - La Juventus Next Gen aspetta con pazienza di sviluppare i propri processi interni. Il primo riguarda l’assestamento di un gruppo giovane alla categoria, il secondo porta alla valorizzazione del proprio patrimonio tecnico. Da potenza ad atto, Brambilla come Aristotele alla ricerca del compromesso virtuoso tra raggiungimento dei risultati e crescita delle individualità. Tra i talenti più promettenti da sgrezzare rientra a buon diritto Josue Grelaud, laterale mancino classe 2007 che in questa stagione ha compiuto il salto in Serie C. A Torino dall’estate 2023 (ex Standard Liegi), è stato protagonista nella scorsa stagione in Primavera, collezionando 36 presenze tra tutte le competizioni e offrendo il proprio contributo anche in fase realizzativa con 2 gol e 3 assist a referto. Veloce, tecnico, abile nell’uno contro uno e impiegabile a tutte le latitudini della fascia sinistra, ha fatto venire l’acquolina in bocca ai tifosi nei 45 minuti giocati in occasione dell’amichevole in famiglia allo Stadium. La sua precisa collocazione tattica resta un tema aperto.
Grelaud, duttilità e qualità per la Juve
È proprio qui che il profilo tecnico di Grelaud diventa interessante per la Juventus, che nella filiera cerca calciatori malleabili, leggibili dagli allenatori e spendibili in più scenari. Sa accentrarsi, occupare i corridoi interni e cercare la porta. Non è un profilo puramente lineare: ha le qualità per infilarsi nel canale tra terzino e centrale o per andare alla conclusione quando la manovra si sviluppa sul lato debole. Il brevilineo belga, di origini congolesi, è stato impiegato da titolare a tutta fascia nelle ultime tre partite della Next, sfruttando anche il reclutamento dell’alter ego Pagnucco in prima squadra e in Nazionale Under 20.
Juve Next Gen, il lavoro di Brambilla
Il lavoro che attende Grelaud quest’anno sarà relativo soprattutto al disciplinamento difensivo. Brambilla dovrà insomma recuperare il materiale didattico con cui ha indottrinato Puczka pochi mesi fa. L’esterno austriaco, MVP della seconda squadra 2025/26, ha acquistato valore (ceduto al Genoa per 6 milioni di euro) e credibilità dopo aver bilanciato gol e assist con le arti più arretrate. Il recente rinnovo di Josue fino al 2028 è un attestato di fiducia nei confronti di un ragazzo riconosciuto anche a livello internazionale: è già stato inserito nel circuito delle nazionali giovanili belghe.
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