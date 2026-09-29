Conceicao, le condizioni dell'esterno Juve: cosa filtra dal Portogallo
Francisco Conceicao ha rimediato una contusione alla coscia sinistra durante il ritiro con il Portogallo. L’episodio non sembra aver destato particolare apprensione nello staff medico della Juventus. La situazione del giocatore verrà comunque seguita con attenzione nelle prossime ore. La prudenza resta la linea scelta dalla nazionale portoghese, evitando di forzare i tempi del recupero.
Portogallo, Conceicao verso il lavoro individuale
Il Portogallo tornerà ad allenarsi nel pomeriggio e sarà valutata anche la situazione di Conceicao. Il giocatore, al momento, appare destinato a non prendere parte alla seduta insieme al resto del gruppo. La contusione alla coscia sinistra richiede infatti una gestione cauta per evitare possibili complicazioni. Secondo quanto riferito da Sky Sport, non emergono segnali che facciano pensare a un problema particolarmente serio.
Lo staff medico continuerà a monitorare le condizioni dell’esterno della Juventus giorno dopo giorno. L’obiettivo è non correre rischi e consentire al calciatore di recuperare completamente prima di tornare a disposizione. Un elemento significativo è rappresentato dal fatto che Conceicao sia rimasto regolarmente nel ritiro della nazionale portoghese. Le prossime ore e i successivi allenamenti saranno quindi decisivi per capire quando potrà tornare a lavorare pienamente con i compagni.
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