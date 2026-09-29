Infortuni Juve, emergenza senza limiti: Spalletti ne perde un altro

La maledizione del centrocampo della Juve continua. Se da una parte Pape Sarr ha finalmente recuperato ed è tornato a disposizione di Spalletti, così come McKennie, dall'altra Locatelli e Thuram restano ancora ai box. A loro si aggiunge ora anche il giovane Owusu, alle prese con un problema fisico. Il classe 2005 non è ovviamente un titolare fisso, ma era stato convocato in Prima Squadra nelle ultime partite giocate per sostituire i tanti infortunati. La sua assenza, quindi, è molto pesante per Spalletti, che potrà contare su un'alternativa in meno in una zona del campo dove è già a corto di uomini.

Juventus, infortunio per Owusu: le sue condizioni Nel corso della sfida di Serie C tra Juventus Next Gen e Desenzano, il centrocampista bianconero ha subito un leggero infortunio muscolare al retto femorale. Non si tratta di un problema grave, ma Owusu dovrà comunque rimanere lontano dal terreno di gioco per un paio di settimane. Se contro il NEC in Europa League il classe 2005 era subentrato nel finale di partita, dove ha giocato 7 minuti, al ritorno dalla pausa nazionali contro il Cagliari invece non ci sarà.