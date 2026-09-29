Nuovo Presidente Juve, la voce corre sui social: la risposta del club in diretta a Tuttosport

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus si è riunito oggi e ha approvato il bilancio al 30 giugno 2026 , che evidenzia una perdita di 66 milioni di euro. Anche per questo, il Cda ha scelto di fare un aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro . Di questi, 60 milioni verranno versati subito da Exor mentre il pagamento dei restanti sarà proposti agli azionisti. Questa è solo una delle grandi notizie di giornata, commentate in diretta sul canale Youtube di Tuttosport dal Direttore Guido Vaciago .

Il Direttore ha iniziato parlando dell'aumento di capitale che il club ha deciso di fare: " Cosa significa? Ancora una volta la famiglia dà prova del suo forte legame con la Juventus , impegnandosi a fare un aumento di capitale. Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, detiene il 65% del club e per questo verserà una buona parte di quella cifra. In questo modo la Juve si rinforza, si attutisce l'effetto della mancata qualificazione alla Champions , che è quella che creerà il buco, non tanto per questo bilancio quanto per il prossimo. La Juventus continua a essere fortemente spalleggiata dalla famiglia Agnelli e quindi anche solida".

Ma questa non è la prima volta che Exor interviene: "Hanno coperto buchi che potevano derivare dalla mancata qualificazione Champions della stagione nella quale la Juventus fu penalizzata per le plusvalenze... che facevano tutti. Ci sono state anche delle gestioni che sul mercato hanno sperperato il denaro, cosa che non andrà fatta. Carnevali che gestirà questi soldi sa benissimo che andranno gestiti in maniera intelligente. Tutta questa situazione rende la Juventus più sicura di poter fare mercato ed essere più competitiva. Poi ci saranno i paletti della Uefa e le situazioni burocratiche legate a come questi soldi andranno spesi. I tifosi non devono andare a pensare che la Juve ha dato 250 milioni da spendere sul mercato. Non è così. Difficile capire quale percentuale di quei soldi possano essere spesi sul mercato. Però senza questo aumento, la Juve il prossimo anno avrebbe dovuto vendere per acquistare qualcuno. Ora sembra meno probabili che per coprire i mancati introiti della Champions, sia necessario vendere un Bremer o un Thuram".