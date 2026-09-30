Chiellini c'è, com'è andato l'altro battesimo Juve: dai semi del calciomercato ai calendari
INVIATO A COPENAGHEN - Chi lo ha cercato per tutto il tempo con lo sguardo per le ampie navate del Bella Center nella speranza di vederlo “svettare” tra i corridoi ricolmi di leggende è rimasto deluso. Ma non perché Giorgio Chiellini abbia giocato a nascondino: semplicemente perché la partita di giornata imponeva compiti e posture ben diversi da quelli con cui si è guadagnato l’affetto della gente e un posto d'onore nella storia bianconera. Badge al collo, abito scuro d'ordinanza, cravatta impeccabile, un caffè al volo – rigorosamente stretto nella mano sinistra – e un'infinita dote di diplomazia.
Chiellini all'Assemblea dell'EFC
Questi i rudimenti del suo battesimo alla 33a Assemblea Generale dell’EFC (l'associazione che fino a poco tempo fa conoscevamo tutti come ECA) da neo Chief Club Affairs Officer della Juventus. Perché di un vero battesimo si è trattato: per la prima volta Giorgio si è trovato a rappresentare da solo la Signora in uno degli appuntamenti istituzionali più pesanti dell’anno, con i gradi e la responsabilità della firma cuciti sul petto.
Non più la bandiera del passato invitata per far colore o d'immagine, ma l'uomo a cui la società della Continassa ha affidato senza riserve le chiavi della propria politica estera. Guai, infatti, a leggere nell’ennesima etichetta anglofona – moda a cui la Juve e la Serie A si sono ormai allineate – una carica fumosa o di facciata.
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