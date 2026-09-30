Chiellini c'è, com'è andato l'altro battesimo Juve: dai semi del calciomercato ai calendari

INVIATO A COPENAGHEN - Chi lo ha cercato per tutto il tempo con lo sguardo per le ampie navate del Bella Center nella speranza di vederlo “svettare” tra i corridoi ricolmi di leggende è rimasto deluso. Ma non perché Giorgio Chiellini abbia giocato a nascondino: semplicemente perché la partita di giornata imponeva compiti e posture ben diversi da quelli con cui si è guadagnato l’affetto della gente e un posto d'onore nella storia bianconera. Badge al collo, abito scuro d'ordinanza, cravatta impeccabile, un caffè al volo – rigorosamente stretto nella mano sinistra – e un'infinita dote di diplomazia.