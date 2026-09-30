Juve, Elkann mette altri 250 milioni sul tavolo: il piano Exor tra Stadium e rilancio

Crepi l’avarizia, ancora una volta. Basti pensare a quanti soldi abbia versato Exor dal 2007 a suon di aumenti di capitale: in totale 1.5 miliardi. Cifre astronomiche, arricchite dall’ultima mossa, quella avanzata ieri durante il CdA bianconero . Già, perché è stata portata avanti una proposta di delega di un aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni, «a sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale e della competitività sportiva, di possibili upgrade degli asset immobiliari strategici (in primis, l’Allianz Stadium), della valorizzazione del brand e della sostenibilità economico-finanziaria».

Una coperta, bella lunga e spessa, sulle perdite, in previsione dei mancati introiti Uefa, considerando pure eventuali nuovi naufragi sportivi e a garanzia persino di nuovi progetti a cui dar vita alla Continassa. L’ennesima dimostrazione di quanto John Elkann e più in generale la famiglia Agnelli ritengano la Juve un bene primario. Indispensabile come acqua e aria. Nel frattempo, in attesa di capire come verrà distribuita nel tempo la cifra messa sul tavolo ieri, Exor ha già confermato il versamento in conto futuro di 60 milioni per cominciare, «a ulteriore conferma del suo impegno di lungo termine nei confronti di Juventus e della fiducia nel valore intrinseco del club».