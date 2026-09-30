Infermeria Juve, da Conceicao a Cambiaso tra paure e rientri. Chi ha visto Ekhator?
In dubbio l’impiego del portoghese contro la Danimarca. Intanto si ferma Owusu: 2-3 settimane di stop
TORINO - Prima di tutto, che almeno quella lista non aumenti. La lista è quella degli infortunati di casa Juventus e la speranza condivisa in casa bianconera è quella di passare indenni questa lunga sosta per le nazionali. Per questo, dalle parti della Continassa si seguono attentamente gli spostamenti, gli allenamenti e le partite dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni. E, per questo, non è difficile immaginare attimi di ansia condivisi quando Conceicao è rimasto a terra dolorante dopo il colpo preso contro la Norvegia.
Era rientrato in campo, nel finale del primo tempo, per poi uscire dieci minuti dopo l’inizio della ripresa. Ieri, il portoghese non si è allenato con il resto del gruppo lusitano e la sua presenza nel prossimo impegno contro la Danimarca è in dubbio. Trattasi di contusione, una botta, e del dolore che questa si trascina dietro nei giorni seguenti, molto più acuto di quando il fatto succede a caldo. La traccia da seguire sulle sue condizioni è quella legata alla sua permanenza con la nazionale portoghese. In altre occasioni, Conceicao tornò a Torino anzitempo per sostenere le visite strumentali al J|Medical. I due staff, quello lusitano e quello juventino, sono comunque in contatto costante e da nessuna delle due sponde filtra particolare preoccupazione.
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