Infermeria Juve, da Conceicao a Cambiaso tra paure e rientri. Chi ha visto Ekhator?

In dubbio l’impiego del portoghese contro la Danimarca. Intanto si ferma Owusu: 2-3 settimane di stop

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Marco Amato Marco Amato

Pubblicato il 30.09.2026, 08:33

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TORINO - Prima di tutto, che almeno quella lista non aumenti. La lista è quella degli infortunati di casa Juventus e la speranza condivisa in casa bianconera è quella di passare indenni questa lunga sosta per le nazionali. Per questo, dalle parti della Continassa si seguono attentamente gli spostamenti, gli allenamenti e le partite dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni. E, per questo, non è difficile immaginare attimi di ansia condivisi quando Conceicao è rimasto a terra dolorante dopo il colpo preso contro la Norvegia.

 

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Era rientrato in campo, nel finale del primo tempo, per poi uscire dieci minuti dopo l’inizio della ripresa. Ieri, il portoghese non si è allenato con il resto del gruppo lusitano e la sua presenza nel prossimo impegno contro la Danimarca è in dubbio. Trattasi di contusione, una botta, e del dolore che questa si trascina dietro nei giorni seguenti, molto più acuto di quando il fatto succede a caldo. La traccia da seguire sulle sue condizioni è quella legata alla sua permanenza con la nazionale portoghese. In altre occasioni, Conceicao tornò a Torino anzitempo per sostenere le visite strumentali al J|Medical. I due staff, quello lusitano e quello juventino, sono comunque in contatto costante e da nessuna delle due sponde filtra particolare preoccupazione.

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