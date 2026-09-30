Champions Femminile
mercoledì 30 settembre 2026
Nordic Wellness Arena
18:45
Champions Femminile
mercoledì 30 settembre 2026
Nordic Wellness Arena
Arbitro Caroline Lanssens
Arbitro Caroline Lanssens
Hacken-Juve Women, diretta Champions League: formazioni e risultato in tempo reale
Guerrero mostra di avere già chiaro il peso della maglia bianconera: "Se rappresenti la Juventus tutte le partite sono decisive". Parole che introducono senza alibi la sfida di Champions contro l’Hacken, in programma alla “Hisingen Arena” di Göteborg. Il confronto si giocherà sul sintetico, superficie sulla quale le bianconere hanno svolto l’ultimo allenamento prima della gara. Un test europeo da affrontare con consapevolezza per cercare i primi punti dopo il ko col Benfica all'esordio.
17:48
Hacken, le scelte di Sadiku
La coach Sadiku dell'Hacken ha scelto l'undici per affrontare le bianconere:
Hacken (4-2-3-1): Karlsson, Tindell, Rybrink, Luik, Ostlund; Sanvig, Egbuka; Palmadottir, Anvegard, Selerud; Bodin. A disp.: Ogochuckwu, Olvestad, Sandbech, Karlsson T., Chinzimu, Fossdalsa, Staaf, Ayinde. All. Sadiku
17:40
Juve Women, le scelte di Guerrero
Tra poco più di un'ora in campo la Juve Women, le scelte di Guerrero per la sfida:
Juve Women (3-4-3): De Jong, Lenzini, Salvai, Sylla; Stolen Godo, Bartel, Schatzer, Carbonell; Sarriegi, Redondo, Tatiana Pinto. A disp.: Rusek, Mallardi, Rosucci, Serturini, Noordman, Chiba, Pavan, Khelifi, D'Auria, Graziani, Libran, Hayashi. All. Guerrero
17:36
Dove vedere la Women's Champions League
La sfida tra Hacken e Juventus Women, in programma mercoledì 30 settembre alle ore 18.45 all'Hisingen Arena di Goteborg, sarà visibile su Disney+. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
17:22
Guerrero: "Non c'è differenza tra Serie A e Champions"
Guerrero in conferenza ha presentato così la sfida: "Non penso ci sia questa grandissima differenza tra Serie A e Champions. Contro il Benfica abbiamo fatto una buona partita. Speriamo questa volta di tradurla in un risultato positivo, anche se l’Hacken è campione in Europa Cup ed è temibile perché verticale. Dobbiamo mantenere la nostra ambizione, il desiderio di fare qualcosa di diverso, di farne parte".
Hisingen Arena - Goteborg
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