Hacken-Juve Women, diretta Champions League: formazioni e risultato in tempo reale

Guerrero mostra di avere già chiaro il peso della maglia bianconera: "Se rappresenti la Juventus tutte le partite sono decisive". Parole che introducono senza alibi la sfida di Champions contro l’ Hacken , in programma alla “Hisingen Arena” di Göteborg. Il confronto si giocherà sul sintetico, superficie sulla quale le bianconere hanno svolto l’ultimo allenamento prima della gara. Un test europeo da affrontare con consapevolezza per cercare i primi punti dopo il ko col Benfica all'esordio .

Hacken (4-2-3-1): Karlsson, Tindell, Rybrink, Luik, Ostlund; Sanvig, Egbuka; Palmadottir, Anvegard, Selerud; Bodin. A disp.: Ogochuckwu, Olvestad, Sandbech, Karlsson T., Chinzimu, Fossdalsa, Staaf, Ayinde. All. Sadiku

17:40

Juve Women, le scelte di Guerrero

Tra poco più di un'ora in campo la Juve Women, le scelte di Guerrero per la sfida:

Juve Women (3-4-3): De Jong, Lenzini, Salvai, Sylla; Stolen Godo, Bartel, Schatzer, Carbonell; Sarriegi, Redondo, Tatiana Pinto. A disp.: Rusek, Mallardi, Rosucci, Serturini, Noordman, Chiba, Pavan, Khelifi, D'Auria, Graziani, Libran, Hayashi. All. Guerrero

17:36

Dove vedere la Women's Champions League

La sfida tra Hacken e Juventus Women, in programma mercoledì 30 settembre alle ore 18.45 all'Hisingen Arena di Goteborg, sarà visibile su Disney+. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

17:22

Guerrero: "Non c'è differenza tra Serie A e Champions"

Guerrero in conferenza ha presentato così la sfida: "Non penso ci sia questa grandissima differenza tra Serie A e Champions. Contro il Benfica abbiamo fatto una buona partita. Speriamo questa volta di tradurla in un risultato positivo, anche se l’Hacken è campione in Europa Cup ed è temibile perché verticale. Dobbiamo mantenere la nostra ambizione, il desiderio di fare qualcosa di diverso, di farne parte".

Hisingen Arena - Goteborg