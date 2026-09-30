La Juve Women , dopo il ko col Benfica all'esordio , trova una vittoria importante sul campo dell' Hacken . Dopo un primo tempo non brillantissimo e difficile, le bianconere riescono a trovare il guizzo giusto nella ripresa grazie alle reti di Tatiana Pinto a sbloccare la sfida, poi Stolen Godo e a chiudere è Redondo a mettere la ciliegina sul 3-0 finale.

Stolen Godo al termine della sfida: "È stata una vittoria importante su un campo difficile, soprattutto dopo la sconfitta col Benfica. Tre gol e tre punti, continuiamo così. Campo? Non è mai facile giocare su campi sintetici ma è andata bene".

20:39

Finisce qui

95' - Finisce qui! La Juve cala il tris grazie a un ottimo secondo tempo e supera l'Hacken a Goteborg.

20:37

Occasione Hacken

93' - Anvegard prova il tiro da dentro l'area, il pallone tocca la traversa e finisce fuori.

20:35

Si entra nel recupero

90' - Cinque minuti di recupero.

20:32

GOL JUVENTUS

88' - Redondo riparte e si invola verso la porta, a tu per tu con Karlsson riesce a firmare il tris.

20:21

GOL JUVENTUS

77' - Schatzer mette in mezzo una punizione precisa sul secondo palo per l'inserimento di Stolen Godo che di testa supera Karlsson. Gol confermato anche da un check dal Var.

20:16

Doppio cambio Juve

72' - Guerrero mette in campo D'Auria e Hayashi, fuori Sarriegi e Lenzini.

20:09

PALO PER LA JUVE

65' - Le bianconere creano un'occasione importante dalla sinsitra, il pallone messo al centro viene toccato da Redondo con la sfera che sfiora il montante.

20:08

Pericoloso l'Hacken

64' - Fossdalsa prova la conclusione, il tiro viene deviato ed è bravissima De Jong a tuffarsi e deviare il pallone.

20:06

Cambio Juve

63' - Fuori Tatiana Pinto e dentro Noordman.

20:04

Occasione Juve

60' - Redondo ci prova con il mancino dalla distanza: tiro fuori.

20:01

GOL JUVENTUS

57' - Sarriegi salta l'avversaria dentro l'area e serve all'indietro Tatiana Pinto che col destro manda in vantaggio le bianconere.

19:55

Juve più vivace nella ripresa

50' - La Juve è entrata con un altro piglio in questo secondo tempo.

19:48

Al via la ripresa

46' - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio per le due squadre.

19:34

Intervallo

Finisce la prima frazione: la Juve parte bene ma poi subisce le occasioni dell'Hacken. Primo tempo complicato per le bianconere ma il risultato è ancora sullo 0-0.

19:32

Si entra nel recupero della prima frazione

45' - Due minuti di recupero.

19:28

Problemi per Sylla

42' - Gioco al momento fermo per un problema occorso a Sylla: la calciatrice della Juve compie un movimento innaturale con la gamba sinistra, staff medico in campo.

19:24

Altro brivido per la Juve Women

38' - Azione in ripartenza per l'Hacken: Tindell non arriva col passo giusto e in scivolata non riesce a colpire bene la palla.

19:17

Match in equilibrio

30' - Non cambia il risultato alla mezz'ora. Le due squadre stanno provando a creare qualche pericolo ma senza trovare il guizzo giusto.

19:07

Momento difficile per la Juve

20' - Le bianconere stanno faticando negli ultimi minuti complice anche la pressione aggressiva dell'Hacken che prova a rendersi pericolosa ancora con Palmadottir ma senza trovare la porta.

19:02

Occasione per l'Hacken

16' - Occasione importante per l'Hacken: Anvegard si trova al limite dell'area e va al tiro con il sinistro, la sua conclusione termina di poco fuori.

19:00

Ancora Juve in avanti

13' - Stolen Godo arriva dentro l'area e prova la conclusione potente, ma sulla quale Karlsson riesce ad arrivare e deviare.

18:52

Occasione Juve

6' - Ancora un'occasione per la Juve: Schatzer avvia la ripartenza e serve Sarriegi che va al tiro dalla distanza ma non trova la porta.

18:48

Primo squillo della Juve

3' - Attacca la formazione bianconera: Redondo arriva alla conclusione dal limite, tiro deviato e primo angolo. Sull battuta, però, non arrivano pericoli.

18:45

Iniziata la sfida

1' - Al via il match tra Hacken e Juve Women.

18:33

Sadiku: "Gara con la Juve diversa"

Sadiku presenta così la gara con la Juve Women: "La partita contro la Juventus non sarà come la vittoria per 6-0 contro il Norrkoping, ma vorremmo vedere le stesse cose in termini di gioco nell'ultimo terzo di campo, capacità di conquistare palla e forza nelle situazioni di calcio piazzato".

18:23

Bartel: "Consapevoli sulle situazioni da dover migliorare"

Julia Bartel, centrocampista della Juventus, analizza così la sfida: "Il risultato contro il Benfica non ha riflettuto appieno la prestazione che abbiamo fatto in campo, ma siamo consapevoli degli aspetti in cui dobbiamo migliorare. Lavoriamo costantemente su ogni dettaglio con grande determinazione e il nostro focus è interamente sul club e sulle sfide che ci attendono".

18:10

In campo per il riscaldamento

Le due squadre sono entrate in campo per la fase di riscaldamento. Tra poco più di mezz'ora il fischio d'inizio della sfida valida per la seconda giornata di Women's Champions League.

18:02

Hacken e Juve: esordio con sconfitta in Champions

Entrambe le formazioni hanno esordito nella nuova Champions League con una sconfitta. La Juve Women con il 2-1 interno contro il Benfica, non è bastata la rete di Redondo per evitare la sconfitta. Mentre l'Hacken ha perso contro l'Inter per 1-0 sul campo di Monza.