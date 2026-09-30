Juve di Padoin ko contro il Middlesbrough: l’esordio nella Premier League International Cup è amaro

La Juventus, con una selezione di Under 21, torna a disputare la Premier League International Cup per il secondo anno consecutivo. Nella gara d'esordio contro il Middlesbrough, i bianconeri vengono beffati nel finale (minuto 84) dalla rete di Campbell che regala i tre punti alla formazione inglese. Nel primo tempo i protagonisti sono il portiere Fuscaldo, bravo a neutralizzare due conclusioni avversarie, e Nerola, pericoloso in un paio di occasioni. Nella ripresa al 59' Leone conclude verso la porta, ma Connor para in sicurezza. Secondo tempo in mano alla Juventus che va ancora vicina al vantaggio prima con Brugarello su azione d'angolo e poi con Bellino che calcia al volo ma senza trovare la porta. Sul fronte opposto arriva nel finale l'episodio che decide la gara: Campbell lascia partire un destro che colpisce la traversa prima di terminare in rete. Nelle altre due gare disputate in serata, la Real Sociedad ha calato il poker sul campo del Leicester mentre lo Sporting Lisbona si è imposto col punteggio di 4-2 in casa del Nottingham Forest.

La formula del torneo La Premier League International Cup prevede una fase a gironi seguita dagli incontri a eliminazione diretta. Le squadre sono divise in quattro gruppi da otto, ciascuno formato da quattro club inglesi e quattro internazionali. Ogni partecipante disputa quattro gare, affrontando esclusivamente squadre dell’altra categoria. Le formazioni inglesi ospitano tutte le partite nei propri stadi o in impianti alternativi autorizzati. Le prime due di ogni gruppo accedono ai quarti, seguiti da semifinali e finale in gara unica. In caso di parità dopo 90 minuti, si ricorre ai supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.