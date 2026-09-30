Caso City, l'Inter può contestare la Champions 2023? Facciamo chiarezza. Sull'aumento di capitale Juve…

Un periodo di astinenza dalla nostra Serie A così lungo - eccezion fatta per il periodo estivo - non si vedeva da tanto, ed è proprio su questo che il Direttore Guido Vaciago si è soffermato in apertura di programma sul canale ufficiale di Tuttosport su YouTube. "Non ricordo una percezione così lontana dal calcio giocato di Serie A - ha esordito il Direttore -, questo dipende soprattutto dal fatto che siamo un paese che non si appassiona più di tanto alla Nazionale. La guardiamo quando gioca, ma è evidente che l’interesse per la Nazionale crolli al dì fuori della pause. Mancano ancora 10 giorni e sono ancora un’enormità, ma non mi ricordo un periodo di assenza così lunga nel mezzo dell’autunno, quando siamo abituati ad un ritmo un po’ più frenetico. Questa è una cosa tutta italiana, in quanto in Inghilterra che hanno un interesse molto elevato per la Nazionale e quindi viene seguita. Ma al momento in Inghilterra parlano decisamente d’altro...”

Guardiola e la lettera al City: "Supereremo tutto insieme" L'aggancio del Direttore fa riferimento proprio alla situazione attuale in Premier League che vede protagonista il Manchester City. Il club avrebbe commesso alcune irregolarità nel periodo che va dal 2009 fino al 2018, per l'inserimento di più fonti all'interno della squadra di quelli concessi. In merito alla colpevolezza dei Citizens si è espresso l'ex tecnico del club, Pep Guardiola, il quale ha pubblicato sui propri social una lettera a sostegno della sua vecchia squadra, che cita: "Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City in tutto il mondo sappia che sono qui, ora più che mai. Sono, sono sempre stato e sarò sempre al fianco della mia squadra, del mio proprietario, del mio presidente, di Ferran, dei giocatori, dello staff, di Enzo e di voi, i nostri tifosi unici. Voglio essere chiaro: supereremo tutto questo insieme. Vi voglio bene".