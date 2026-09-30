Conceicao infortunato, salta la Danimarca: le condizioni di Chico e cosa filtra verso la Norvegia

Le condizioni di Francisco Conceicao fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi portoghesi e, ovviamente, a quelli della Juventus. Stando a quanto riportato dalla testata portoghese Ojogo, il calciatore non avrebbe rimediato alcun tipo di infortunio muscolare che lo costringerà a saltare i prossimi impegni, con il Portogallo in Nations League e con la Vecchia Signora alla ripresa dei campionati. Il talento portoghese è stato escluso dal prossimo impegno con la nazionale di Jorge Jesus contro la Danimarca, ma la motivazione è fortunatamente è puramente precauzionale. La decisione dello staff tecnico, quindi, mira ad evitare rischi inutili in merito alla salute dell'atleta bianconero.