Conceicao infortunato, salta la Danimarca: le condizioni di Chico e cosa filtra verso la Norvegia
Le condizioni di Francisco Conceicao fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi portoghesi e, ovviamente, a quelli della Juventus. Stando a quanto riportato dalla testata portoghese Ojogo, il calciatore non avrebbe rimediato alcun tipo di infortunio muscolare che lo costringerà a saltare i prossimi impegni, con il Portogallo in Nations League e con la Vecchia Signora alla ripresa dei campionati. Il talento portoghese è stato escluso dal prossimo impegno con la nazionale di Jorge Jesus contro la Danimarca, ma la motivazione è fortunatamente è puramente precauzionale. La decisione dello staff tecnico, quindi, mira ad evitare rischi inutili in merito alla salute dell'atleta bianconero.
Jorge Jesus: "Vedremo se Conceicao recupera per la Norvegia"
"Il ragazzo, Francisco, sarà fuori. Vedremo se recupera prima della partita contro la Norvegia, ci teneva davvero a essere al Dragão." Queste le parole di Jorge Jesus in conferenza stampa in merito alle attuali condizioni di Francisco Conceicao, che a questo punto potrebbe prendere parte alla sfida casalinga contro la nazionale norvegese in programma il prossimo 4 ottobre in casa del Portogallo. Ad ogni modo le condizioni di Chico sono queste: una contusione, una botta, e del dolore che questa si trascina dietro nei giorni seguenti, molto più acuto di quando il fatto succede a caldo. La traccia da seguire sulle sue condizioni è quella legata alla sua permanenza con la nazionale portoghese. In altre occasioni, Conceicao tornò a Torino anzitempo per sostenere le visite strumentali al J|Medical. Lo staff lusitano e quello juventino sono in contatto costante e da nessuna delle due sponde filtra particolare preoccupazione.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS