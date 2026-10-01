Calciomercato Juve, il dossier dei parametri zero sulla scrivania di Carnevali e Massara: tutti i nomi
TORINO - La Juve ne aveva sondati parecchi, nei mesi scorsi. Alla fine ne è arrivato soltanto uno di parametro zero: Zeki Celik. Una grandissima mossa condotta in prima persona da Ricky Massara, che ha saputo approfittare della poca tempestività da parte nella Roma nella chiusura della trattativa per il rinnovo. Per il resto, i bianconeri hanno preferito declinare diverse candidature spontanee: da Stones, poi finito all’Inter, passando per Alaba, fresco di firma con l’Udinese, fino ad arrivare a Goretzka, ora all’Aston Villa. Per quanto riguarda gli altri profili, tanti i no ricevuti: su tutti quelli di Lewandowski e Bernardo Silva. E pure la porta in faccia presa da Comolli su Robertson non è da meno.
Alisson e Santiago Beltran per la porta Juve
Nuovo corso, nuove direzioni. Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini già adesso stanno iniziando a muoversi, per non arrivare col fiato corto in primavera. Tutte opportunità in mano alla Juve, che valuterà quali approfondire e quali invece abbandonare al proprio destino. Partendo dalla porta, le chances più golose sono due. Candidati, però, agli antipodi per caratteristiche. Il primo è Alisson, che Massara e Spalletti hanno conosciuto da vicino a Roma. A ottobre 2027 spegnerà 35 candeline, ma il rendimento non è ha ancora mai risentito, anzi. È ancora tra i primi dieci portieri più forti del mondo e nei mesi scorsi aveva parlato direttamente con Lucio per sposare la causa bianconera. Poi, il Liverpool a corto di leadership ha scelto di blindarlo. Il brasiliano è un portiere da tenere in considerazione a parametro zero: con uno stipendio ridimensionato rispetto a quello attualmente percepito coi Reds può rappresentare un’opportunità.
Lo è, in egual misura, anche Santiago Beltran del River Plate. Classe 2004, anche in estate Massara l’aveva cercato, immaginandolo come un colpo in prospettiva. Il suo accordo scade il 31 dicembre 2027, ma la Juve si può muovere per strapparlo prima ai Millonarios. In Argentina è considerato il futuro della Nazionale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS