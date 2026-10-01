Calciomercato Juve, il dossier dei parametri zero sulla scrivania di Carnevali e Massara: tutti i nomi

TORINO - La Juve ne aveva sondati parecchi, nei mesi scorsi. Alla fine ne è arrivato soltanto uno di parametro zero: Zeki Celik . Una grandissima mossa condotta in prima persona da Ricky Massara , che ha saputo approfittare della poca tempestività da parte nella Roma nella chiusura della trattativa per il rinnovo. Per il resto, i bianconeri hanno preferito declinare diverse candidature spontanee: da Stones, poi finito all’Inter, passando per Alaba, fresco di firma con l’Udinese, fino ad arrivare a Goretzka, ora all’Aston Villa. Per quanto riguarda gli altri profili, tanti i no ricevuti: su tutti quelli di Lewandowski e Bernardo Silva. E pure la porta in faccia presa da Comolli su Robertson non è da meno.

Alisson e Santiago Beltran per la porta Juve

Nuovo corso, nuove direzioni. Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini già adesso stanno iniziando a muoversi, per non arrivare col fiato corto in primavera. Tutte opportunità in mano alla Juve, che valuterà quali approfondire e quali invece abbandonare al proprio destino. Partendo dalla porta, le chances più golose sono due. Candidati, però, agli antipodi per caratteristiche. Il primo è Alisson, che Massara e Spalletti hanno conosciuto da vicino a Roma. A ottobre 2027 spegnerà 35 candeline, ma il rendimento non è ha ancora mai risentito, anzi. È ancora tra i primi dieci portieri più forti del mondo e nei mesi scorsi aveva parlato direttamente con Lucio per sposare la causa bianconera. Poi, il Liverpool a corto di leadership ha scelto di blindarlo. Il brasiliano è un portiere da tenere in considerazione a parametro zero: con uno stipendio ridimensionato rispetto a quello attualmente percepito coi Reds può rappresentare un’opportunità.