Marchisio e Montero, figli d'arte Juve alla corte di Spalletti: talento, opportunità e futuro da scrivere
TORINO - Chissà se ne hanno parlato all’interno dello spogliatoio della Continassa, quello dove poggiano i loro borsoni i giovani aggregati alla prima squadra. Chissà se sono consapevoli di cosa voglia dire portare quei cognomi dentro il centro sportivo della Juventus, chissà se ne avvertono la pressione o soltanto la gioia di essere arrivati fin lì. Chissà cosa ne sarà di Alfonso Montero e Davide Marchisio. Intanto, i due si allenano insieme ai grandi. Due figli d’arte.
Paolo e Claudio – seppur in epoche diverse -, hanno impresso a fuoco i loro nomi nella storia della Juventus e, soprattutto, nei cuori dei tifosi bianconeri. Uno è ancora oggi l’emblema del calciatore che dà tutto per la maglia, che lotta fino alla fine e anche oltre; l’altro è l’esempio di come, con la classe, ci si possa fare spazio lungo tutto il percorso che dalle giovanili porta in prima squadra. Quello di cui parliamo, però, è un libro totalmente differente, in gran parte ancora tutto da scrivere, e non un altro capitolo, né un’appendice, della storia dei padri.
La crescita di Alfonso Montero
Dall’inizio della sosta nazionali, Alfonso ha trasferito armi e bagagli alla Continassa e ha cominciato, insieme ad altri compagni, ad allenarsi con la prima squadra. Qui ha messo in mostra le qualità che, in questo inizio di stagione, gli sono valse la titolarità in Next Gen, nell’anno del salto dall’Under 20. Non una cosa banale, anzi. Dimostrazione, questa, della stima di Brambilla per il difensore classe 2007. Anche dalla Continassa i primi feedback sono positivi. Spalletti ne apprezza il temperamento, l’attitudine al lavoro e le qualità. Quelle difensive, ovviamente, ma anche quelle in impostazione: caratteristiche che il tecnico di Certaldo ricerca in maniera particolare nei suoi difensori.
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