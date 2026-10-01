Marchisio e Montero, figli d'arte Juve alla corte di Spalletti: talento, opportunità e futuro da scrivere

Il difensore della Next Gen e il centrocampista dell'Under 18 si sono allenati con la prima squadra durante la sosta. E l'allenatore bianconero osserva da vicino...
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Marco Amato Marco Amato

Pubblicato il 01.10.2026, 09:17

4 min

alfonso monteroDavide Marchisiojuve

1 / 2

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Chissà se ne hanno parlato all’interno dello spogliatoio della Continassa, quello dove poggiano i loro borsoni i giovani aggregati alla prima squadra. Chissà se sono consapevoli di cosa voglia dire portare quei cognomi dentro il centro sportivo della Juventus, chissà se ne avvertono la pressione o soltanto la gioia di essere arrivati fin lì. Chissà cosa ne sarà di Alfonso Montero e Davide Marchisio. Intanto, i due si allenano insieme ai grandi. Due figli d’arte.

Paolo e Claudio – seppur in epoche diverse -, hanno impresso a fuoco i loro nomi nella storia della Juventus e, soprattutto, nei cuori dei tifosi bianconeri. Uno è ancora oggi l’emblema del calciatore che dà tutto per la maglia, che lotta fino alla fine e anche oltre; l’altro è l’esempio di come, con la classe, ci si possa fare spazio lungo tutto il percorso che dalle giovanili porta in prima squadra. Quello di cui parliamo, però, è un libro totalmente differente, in gran parte ancora tutto da scrivere, e non un altro capitolo, né un’appendice, della storia dei padri.

Marchisio, il figlio sotto gli occhi di Spalletti! La Juve si allena coi giovani e riecco NetoJuventus
Guarda la gallery

La crescita di Alfonso Montero

Dall’inizio della sosta nazionali, Alfonso ha trasferito armi e bagagli alla Continassa e ha cominciato, insieme ad altri compagni, ad allenarsi con la prima squadra. Qui ha messo in mostra le qualità che, in questo inizio di stagione, gli sono valse la titolarità in Next Gen, nell’anno del salto dall’Under 20. Non una cosa banale, anzi. Dimostrazione, questa, della stima di Brambilla per il difensore classe 2007. Anche dalla Continassa i primi feedback sono positivi. Spalletti ne apprezza il temperamento, l’attitudine al lavoro e le qualità. Quelle difensive, ovviamente, ma anche quelle in impostazione: caratteristiche che il tecnico di Certaldo ricerca in maniera particolare nei suoi difensori.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS