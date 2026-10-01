Marchisio e Montero, figli d'arte Juve alla corte di Spalletti: talento, opportunità e futuro da scrivere

TORINO - Chissà se ne hanno parlato all’interno dello spogliatoio della Continassa, quello dove poggiano i loro borsoni i giovani aggregati alla prima squadra. Chissà se sono consapevoli di cosa voglia dire portare quei cognomi dentro il centro sportivo della Juventus, chissà se ne avvertono la pressione o soltanto la gioia di essere arrivati fin lì. Chissà cosa ne sarà di Alfonso Montero e Davide Marchisio. Intanto, i due si allenano insieme ai grandi. Due figli d’arte.

Paolo e Claudio – seppur in epoche diverse -, hanno impresso a fuoco i loro nomi nella storia della Juventus e, soprattutto, nei cuori dei tifosi bianconeri. Uno è ancora oggi l’emblema del calciatore che dà tutto per la maglia, che lotta fino alla fine e anche oltre; l’altro è l’esempio di come, con la classe, ci si possa fare spazio lungo tutto il percorso che dalle giovanili porta in prima squadra. Quello di cui parliamo, però, è un libro totalmente differente, in gran parte ancora tutto da scrivere, e non un altro capitolo, né un’appendice, della storia dei padri.