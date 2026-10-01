Paradosso Woltemade, incognita Grabara e formalità Sarr: prestiti Juve, la situazione

Nella pellicola “In Time” di Andrew Niccol, i protagonisti popolano una realtà fittizia in cui il tempo non è altro che una semplice valuta. Una moneta con cui pagare ciò che occorre per sopravvivere. Ecco, per una parte della rosa di Spalletti il meccanismo - da qui a giugno - sarà sostanzialmente lo stesso. Ben sette i profili che a fine stagione, tra prestiti e contratti in scadenza, potrebbero dire addio alla Juventus. Starà a loro sfruttare il minutaggio a disposizione per “comprarsi” la permanenza in bianconero. Situazioni diverse, sì, dal momento che per alcuni il destino è già bello che scritto (Milik). Eppure, ad oggi, nessuno di loro può dirsi certo al 100% di restare.

Oltre a Milik, destino segnato per Grabara e Neto Prendiamo la porta, ad esempio. Un reparto che - salvo riconferme - nel settembre del 2027 potrebbe essere rivoluzionato da zero. Tutti e quattro i portieri bianconeri, infatti, a giugno andranno in scadenza. A cominciare da Guglielmo Vicario, arrivato dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Stessa formula per il suo alter ego, Kamil Grabara, prelevato dal Wolfsburg e su cui Lucio nutriva non poche curiosità prima dell’infortunio al crociato. Non è un segreto, infatti, che tra i piani del tecnico (e in generale del club) ci fosse proprio l’intenzione di alternarli tra le due competizioni per vederci più chiaro sulle rispettive caratteristiche. Insomma, per capire su chi dei due convenisse puntare le fiches ed esercitare il diritto di riscatto.