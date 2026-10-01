Paradosso Woltemade, incognita Grabara e formalità Sarr: prestiti Juve, la situazione
Nella pellicola “In Time” di Andrew Niccol, i protagonisti popolano una realtà fittizia in cui il tempo non è altro che una semplice valuta. Una moneta con cui pagare ciò che occorre per sopravvivere. Ecco, per una parte della rosa di Spalletti il meccanismo - da qui a giugno - sarà sostanzialmente lo stesso. Ben sette i profili che a fine stagione, tra prestiti e contratti in scadenza, potrebbero dire addio alla Juventus. Starà a loro sfruttare il minutaggio a disposizione per “comprarsi” la permanenza in bianconero. Situazioni diverse, sì, dal momento che per alcuni il destino è già bello che scritto (Milik). Eppure, ad oggi, nessuno di loro può dirsi certo al 100% di restare.
Oltre a Milik, destino segnato per Grabara e Neto
Prendiamo la porta, ad esempio. Un reparto che - salvo riconferme - nel settembre del 2027 potrebbe essere rivoluzionato da zero. Tutti e quattro i portieri bianconeri, infatti, a giugno andranno in scadenza. A cominciare da Guglielmo Vicario, arrivato dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Stessa formula per il suo alter ego, Kamil Grabara, prelevato dal Wolfsburg e su cui Lucio nutriva non poche curiosità prima dell’infortunio al crociato. Non è un segreto, infatti, che tra i piani del tecnico (e in generale del club) ci fosse proprio l’intenzione di alternarli tra le due competizioni per vederci più chiaro sulle rispettive caratteristiche. Insomma, per capire su chi dei due convenisse puntare le fiches ed esercitare il diritto di riscatto.
Ma l’infortunio del polacco - scontato - ha rimescolato le carte in tavola in favore dell'azzurro. Difficile, infatti, che la Juve possa decidere di trattenerlo considerando la sfilza di incognite che sono solite celarsi dietro infortuni dalla simile portata. Com’è altrettanto difficile credere che si possa imbastire un altro prestito con il Wolfsburg: il suo contratto andrà in scadenza nel 2028. Al suo posto è arrivato Neto, con un mandato ad interim e - salvo sorprese - senza la benché minima speranza di rimanere anche l’anno prossimo, considerando che a luglio andrà per i 38. Un anno in più di uno dei totem temperamentali dello spogliatoio bianconero: Carlo Pinsoglio, anche lui verso l’addio a fine stagione. A meno che la Juve non decida di appaltare un mini rinnovo di un anno, sulla falsa riga di quanto fatto lo scorso febbraio.
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