Juventus-Cremonese: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

In attesa del ritorno della Serie A, la Juventus ha deciso di sfruttare questa lunga pausa nazionali per organizzare un'amichevole contro la Cremonese. Tanti giocatori bianconeri sono impegnati in Nazionale e molti sono ancora infortunati, ma per chi è rimasto alla Continassa sarà l'occasione per mettersi in mostra davanti a Spalletti e mettere minuti sulle gambe in vista del ritorno del campionato. Tra gli avversari, sarà una sfida particolarmente speciale per Licina, giovane talento di proprietà dei bianconeri e in prestito alla Cremonese, con cui ha già segnato 2 gol e fornito 1 assist e si sta mettendo in mostra con grandi giocate.