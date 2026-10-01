Juventus-Cremonese: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole
In attesa del ritorno della Serie A, la Juventus ha deciso di sfruttare questa lunga pausa nazionali per organizzare un'amichevole contro la Cremonese. Tanti giocatori bianconeri sono impegnati in Nazionale e molti sono ancora infortunati, ma per chi è rimasto alla Continassa sarà l'occasione per mettersi in mostra davanti a Spalletti e mettere minuti sulle gambe in vista del ritorno del campionato. Tra gli avversari, sarà una sfida particolarmente speciale per Licina, giovane talento di proprietà dei bianconeri e in prestito alla Cremonese, con cui ha già segnato 2 gol e fornito 1 assist e si sta mettendo in mostra con grandi giocate.
Juve-Cremonese, dove vedere la partita
Il match tra Juve e Cremonese si giocherà al JTC venerdì 2 ottobre alle ore 12:30 e sarà visibile in diretta streaming in maniera completamente gratuita sul sito e sull'app della Juventus. L'incontro sarà poi disponibile in replica anche su Juventus Play (visibile su Rakuten TV e su LG TV, canale 704) alle 16 e alle 20. In alternativa, si potrà seguire la partita anche con la diretta testuale di Tuttosport.
Le probabili formazioni di Juve-Cremonese
Queste le possibili scelte dei due allenatori, con Spalletti che dovrebbe "prendere in prestito" diversi giocatori dalla Next Gen e della giovanili. Tante le rotazioni previste con l'obiettivo principale di mettere minuti nelle gambe.
JUVENTUS (3-5-1-1): Neto; Gatti, Bremer, Kelly; Savio, Makiobo, Macca, Melegoni, Cambiaso; McKennie; Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Rugani, Montero, Turco, Grelaud, Leone, Marchisio, Amaradio, Elimoghale, Konate, Oboavwoduo, Milk. Allenatore: Spalletti.
CREMONESE (4-3-3): Fulignati; Vogliacco, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Collocolo, Thorsby, Barros Cabezas, Licina, De Luca, Nasti. A disposizione: Agazzi, Festa, Marsi, Rocchetti, Grassi, Bianchetti, Djuric, Bonazzoli, Gerli, Elia, Herzuah, Bignamini, Villa, Barbieri, Liberali. All. Pecchia.
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