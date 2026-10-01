Del Piero, capitano per sempre: "Mettevo a tacere tutti. Pregavi di finire tutto intero, ora…"
A tutto Alessandro Del Piero. Calcio ma non solo: anzi, soprattutto extra calcio. La bandiera della Juventus, che 10 giorni fa è tornato all'Allianz Stadium, si racconta a 360°, tra curiosità e stile di vita per farsi conoscere anche più in profondità. Del Piero è stato protagonista di 'Drive with us', in un divertente video pubblicato sul canale YouTube della Juve insieme a quello di Ben Black, content creator a tema sport e calcio in particolare. Nell'intervista in macchina vengono fuori aneddoti, rivelazioni e... tante riste.
A tutto Del Piero: "Oltre il calcio..."
Del Piero si presta a rispondere all domande arrivate, molte delle quali giunte dai tifosi australiani: "Se ho mai cenato con qualcuno che mi ha fatto dire 'wow sto mangiando con lui'? Ovviamente nel mondo del calcio, ma anche in altri sport. Quali preferisco? Noi calciatori abbiamo un forte legame con altri due sport: tennis e basket. Un altro è il rugby, che appunta in Australia ha una grande tradizione. Ho paura a dirlo ai tifosi australiani, ma tifo per gli All Blacks. Tornando alla cena, ho avuto l'opportunità di cenare a Torino con gli All Blacks ed è stato divertente. Li seguivo, mi piace la loro tradizione e mi piace il mondo del rugby in generale per la fisicità e per le loro tattiche, ma è uno sport in cui devi essere concentrato, rispettoso. Qual è la celebrità più divertente che ho incontrato fuori dal calcio? Ovviamente tu, questa domanda era facile (si riferisce a Ben Black e insieme ridono, ndr)".
Il talento più... inutile
Non mancano le domande particolari tipo... qual è il suo talento più inutile? "Prima di tutto penso che nessun talento sia inutile. Anche se un talento è inutile, è comunque qualcosa di speciale che sai fare e che ti fa sentire speciale e dire wow. Ad esempio la prima volta che ho iniziato a fischiare mi sentivo così orgoglioso. Non è un talento, ma ero felice. Forse avevo 7 anni. Utile per chiamare i compagni? Sì ma in campo non puoi fischiare, può farlo solo l'arbitro. Farlo in campo non avrebbe senso, ma in generale è divertente, da piccolo mi piaceva molto farlo".
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