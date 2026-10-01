Del Piero, capitano per sempre: "Mettevo a tacere tutti. Pregavi di finire tutto intero, ora…"

A tutto Del Piero: "Oltre il calcio..."

Del Piero si presta a rispondere all domande arrivate, molte delle quali giunte dai tifosi australiani: "Se ho mai cenato con qualcuno che mi ha fatto dire 'wow sto mangiando con lui'? Ovviamente nel mondo del calcio, ma anche in altri sport. Quali preferisco? Noi calciatori abbiamo un forte legame con altri due sport: tennis e basket. Un altro è il rugby, che appunta in Australia ha una grande tradizione. Ho paura a dirlo ai tifosi australiani, ma tifo per gli All Blacks. Tornando alla cena, ho avuto l'opportunità di cenare a Torino con gli All Blacks ed è stato divertente. Li seguivo, mi piace la loro tradizione e mi piace il mondo del rugby in generale per la fisicità e per le loro tattiche, ma è uno sport in cui devi essere concentrato, rispettoso. Qual è la celebrità più divertente che ho incontrato fuori dal calcio? Ovviamente tu, questa domanda era facile (si riferisce a Ben Black e insieme ridono, ndr)".