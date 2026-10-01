Ravanelli: "Alajbegovic è un leader". Poi avvisa la Juve su Zhegrova...": l'analisi a Tuttosport
Tra Juventus e Italia. Altra puntata di 'Penna Bianca', l'appuntamento sul canale YouTube di Tuttosport in cui protagonista è Fabrizio Ravanelli. Il nuovo corso di Roberto Mancini come ct al centro del dibattito, ma anche e soprattutto la situazione in casa dei bianconeri in vista della ripartenza in campionato, fissata per domenica della prossima settimana contro il Cagliari e con Luciano Spalletti alle prese con diverse defezioni. In studio Lorenzo Aprile e Paolo Pirisi: in collegamento, ovviamente, Fabrizio Ravanelli. Tra i temi centrali la questione della... leadership.
Juve, Ravanelli su Kolo Muani
Si parla di Juve. Ravanelli dice la sua su Kolo Muani, uno degli uomini più attesi dopo la sosta: "Mi aspetto soprattutto che possa dare continuità dopo la gara con l'Atalanta. Ha dimostrato grande attaccamento alla squadra, voleva che la Juve si servisse della sua prestazione per arrivare al traguardo, perché si è sacrificato tantissimo. Se riuscirà a sbloccarsi farà un grande campionato: lo vedo mentalizzato bene, credo stimi l'allenatore e questo è fondamentale per raggiungere i risultati. Anche se ha fatto l'operazione alla mano, ho fiducia che possa già sbloccarsi contro il Cagliari, magari facendo un gol pesante per arrivare ai 3 punti".
"Alajbegovic? Dal primo giorno..."
Da Kolo Muani Ravanelli passa ad Alajbegovic: "Credo abbia una forte personalità. Dal primo giorno alla Juve è stato così, anche nella sfida amichevole con l'Inter in Australia puntava l'avversario, ha sbagliato ma ha continuato ad avere voglia di provare a fare ciò che si sentiva, per dimostrare di essere un grande giocatore. Ha bisogno di tempo, ma il suo temperamento e la sua personalità sono da Juve: col tempo può diventare un leader. Nel calcio la personalità vuol dire tanto: punta l'avversario, gioca, e sono qualità fondamentali nel calcio moderno. Queste partite in nazionale lo fanno crescere ulteriormente. Già quest'anno sono convinto ci darà soddisfazioni, nei prossimi anni sarà un valore aggiunto per la Juventus".
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