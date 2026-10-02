Licina, l'ascesa scatena un intrigo internazionale! Il piano Juve e cosa pensa Spalletti
Sarà un po’ come tornare a casa, anche se Adin Licina non è un ragazzo che si lascia travolgere dalle emozioni: 19 anni eppure un controllo di sé da calciatore più maturo, che sa cosa vuole e come andare a prenderselo. Sarà un ritrovarsi alla Continassa dopo averla lasciata soltanto qualche settimana fa: un arrivederci, di certo non un addio perché il fantasista è nei progetti bianconeri per il futuro e la Cremonese se lo godrà soltanto una stagione, con l’ambizione di puntare al piano di sopra, alla promozione in Serie A.
Pecchia se lo gode, Spalletti...
Se lo gode Pecchia, lo segue Spalletti: Licina torna da gioiello tra i più preziosi della Serie B e come uno dei giovani talenti stranieri top del calcio italiano.
La scelta di separarsi, a titolo temporaneo, è stata condivisa: ad Adin stava un po’ stretto il palcoscenico della Next Gen, avendo la possibilità di mostrare le sue qualità in una categoria superiore, e la Juventus non poteva offrirgli subito quello spazio in prima squadra di cui avrebbe avuto bisogno per crescere, con in più le pressioni che ci possono essere tra i grandi.
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