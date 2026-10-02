Licina, l'ascesa scatena un intrigo internazionale! Il piano Juve e cosa pensa Spalletti

Sarà un po’ come tornare a casa, anche se Adin Licina non è un ragazzo che si lascia travolgere dalle emozioni: 19 anni eppure un controllo di sé da calciatore più maturo, che sa cosa vuole e come andare a prenderselo. Sarà un ritrovarsi alla Continassa dopo averla lasciata soltanto qualche settimana fa: un arrivederci, di certo non un addio perché il fantasista è nei progetti bianconeri per il futuro e la Cremonese se lo godrà soltanto una stagione, con l’ambizione di puntare al piano di sopra, alla promozione in Serie A.