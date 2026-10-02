Rodaggio Juve, Spalletti osserva: in due per il rilancio, una sorpresa e il capitolo gioventù
TORINO - Luciano Spalletti non si può aspettare delle sentenze definitive. E infatti si limiterà ad osservare, a prendere appunti, a capire la condizione fisica di chi già conosce e acogliere alcune note di qualche giovincello che aiuterà a completare la squadra. L’amichevole Juve-Cremonese è rodaggio puro. È un modo per non perdere ritmo e per dare un seguito al richiamo di preparazione atletica svolto da lunedì fino a ieri. È una maniera per convertire gli allenamenti in una sgambata che possa diventare utile soprattutto a chi gioca meno.
Kelly e Cambiaso, la situazione
Ce ne sono due, in particolare, che reclamano uno spazio scontato fino alla scorsa stagione: Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. L’inglese non haperso considerazione nella testa di Spalletti, che infatti lo impiega anche in momenti delicati di alcune partite. Certo, non è un mistero che Lucio accanto a Gleison Bremer cercasse un difensore differente.
Uno col piede da regista e il piglio da leader, uno che non tremasse mai in fase di impostazione come Jhon Lucumi. Kelly, però, non si è finora scomposto, sebbene abbia compreso praticamente da subito il cambio a livello di gerarchie. Titolare contro il Frosinone, in campo nel finale contro il Parma, in panchina contro il Milan, poi un tempo (questo, sì, deludente) contro il Sassuolo e infine gli ultimi scampoli della sfida contro l’Atalanta.
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