Rodaggio Juve, Spalletti osserva: in due per il rilancio, una sorpresa e il capitolo gioventù

TORINO - Luciano Spalletti non si può aspettare delle sentenze definitive. E infatti si limiterà ad osservare, a prendere appunti, a capire la condizione fisica di chi già conosce e acogliere alcune note di qualche giovincello che aiuterà a completare la squadra. L’amichevole Juve-Cremonese è rodaggio puro. È un modo per non perdere ritmo e per dare un seguito al richiamo di preparazione atletica svolto da lunedì fino a ieri. È una maniera per convertire gli allenamenti in una sgambata che possa diventare utile soprattutto a chi gioca meno.

Kelly e Cambiaso, la situazione Ce ne sono due, in particolare, che reclamano uno spazio scontato fino alla scorsa stagione: Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. L’inglese non haperso considerazione nella testa di Spalletti, che infatti lo impiega anche in momenti delicati di alcune partite. Certo, non è un mistero che Lucio accanto a Gleison Bremer cercasse un difensore differente.