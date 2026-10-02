"Torno ancora meglio": Alajbegovic da quel gol olimpico al messaggio per la Juve
Pazienza. La parola d’ordine che per settimane ha accompagnato l’introduzione di Kerim Alajbegovic al mondo Juventus. Si chiedeva pazienza. Si dava per scontato che il suo percorso sarebbe stato in salita, che si sarebbe passati attraverso le sabbie mobili di prestazioni altalenanti, che all’inizio avrebbe fatto tanta panchina. Meglio mettere le mani avanti quando si parla di un classe 2007 alla sua prima esperienza in un top club europeo, appena trasferito alla Juve dal Bayer Leverkusen.
Alajbegovic, erano tutti sicuri
Attenzione, però, a distinguere cautela e consapevolezza. Perché, ugualmente, dal mondo bianconero tutti erano certi di essersi portati a casa un gioiello, uno degli astri nascenti del calcio europeo. Lo era, prima di tutto, il direttore Massara che, poi, ha trasmesso questa consapevolezza a tutto il gruppo di lavoro.
Spalletti compreso che, quando serve, non manca di riconoscergli la paternità dell’affare. Sì, perché il dirigente lo seguiva da tempo, da ben prima che ci mettesse più di uno zampino nell’eliminare l’Italia dal Mondiale e che, qualche mese dopo, si mettesse in mostra anche nella competizione globale.
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