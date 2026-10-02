"Parlo di lui con Spalletti… me lo tengo stretto! Neto toccasana Juve, vi spiego": Ravanelli sicuro

“Una zeppetta al giorno per togliere la noia di torno”. L’elogio, di per sé, è già affascinante se si considera il clima d’opinione preponderante sul trequartista kosovaro. Ancor di più se a partorirlo è una leggenda bianconera del calibro di Fabrizio Ravanelli che ha fatto della concretezza e del pragmatismo due dei capisaldi della sua vincente carriera. Qualità che, all’alba del 2 di ottobre, Zhegrova non si è ancora abituato a frequentare con continuità.

"Innamorato di Zhegrova" Eppure, a detta di Penna Bianca - intervenuto come ogni settimana al podcast Youtube di Tuttosport - occorrerebbe concedere un po’ di anarchia in più all’ex Lilla: «Sono sempre stato innamorato di Zhegrova: ieri l’ho chiamato per fargli i complimenti - ha ammesso Ravanelli -. Mi sono trovato tante volte a confrontarmi con Spalletti sul suo impiego. Conosco bene il mister e so che è un bel martello (in senso positivo) con i suoi ragazzi".