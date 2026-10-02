Juve-Cremonese, diretta amichevole: formazioni e risultato in tempo reale

È pausa nazionali ma per la Juventus non è il momento di riposare. I bianconeri, infatti, hanno deciso di organizzare un' amichevole, che vede la squadra di Spalletti affrontare la Cremonese. Un'occasione utile a dare minuti a chi non è stato convocato in Nazionale, e magari a testare le condizioni dei giocatori di ritorno dagli infortuni e dei giovani di Next Gen e Primavera. Occhio anche a Licina , giovane talento di proprietà della Vecchia Signora e che sta lasciando il segno in prestito con la squadra di Pecchia.

A disposizione: Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra

11:34

Zhegrova, voglia di Juve: “Sempre meglio dell’Inter"

Intervistato da Sportmediaset dopo lo 0-0 tra Israele e Kosovo, Edon Zhegrova ha parlato anche della Juventus: "Se siamo più forti dell'Inter? Non voglio parlare di questo, però la Juventus è sempre meglio". Il classe 1999 ha poi parlato anche dell'esclusione dalla lista Uefa: "Si tratta di una scelta di Spalletti, qualsiasi cosa venga decisa io farò del mio meglio per il club e rispetto ogni decisione".

11:25

Tour de force per la Juve al ritorno dalla pausa nazionali

Una volta terminata la pausa nazionali, la Juventus si prepara a sfidare il Cagliari. Quella contro i rossoblù sarà però soltanto la prima di una lunghissima serie di impegni che vedrà i bianconeri scendere in campo 9 volte nel giro di un mese:

11/10/2026 Domenica 18.30 Cagliari -Juventus

-Juventus 15/10/2026 Giovedì 21.00 Celta Vigo -Juventus

-Juventus 18/10/2026 Domenica 20.45 Juventus- Lazio

22/10/2026 Giovedì 18.45 Juventus- Rennes

25/10/2026 Domenica 18.00 Lecce -Juventus

-Juventus 28/10/2026 Mercoledì 20.45 Genoa -Juventus

-Juventus 01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus- Napoli

05/11/2026 Giovedì 21.00 AZ Alkmaar -Juventus

-Juventus 08/11/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Juventus

11:17

Questa sera in campo anche l'Italia

Ma quella tra Juve-Cremonese non sarà l'unica partita di giornata. Questa sera alle 20:45, infatti, l'Italia di Mancini sfiderà la fortissima Francia di Zidane. Una sfida che, guardando soltanto i valori di mercato, sembra a senso unico.

11:11

Licina alla Cremonese: il retroscena

Nella Cremonese gioca Licina, talento della Juve Next Gen in prestito. Sul suo arrivo, il direttore sportivo grigiorosso Christian Botturi ha detto: "La Juve ci aveva fatto capire che intendesse lanciarlo in Prima Squadra, non aprendo al trasferimento: solo grazie ai buoni rapporti con Ottolini siamo riusciti a riaprire la trattativa"

10:52

Il motivo dell'assenza di Neto

Molti si sarebbero aspettati di vedere Neto titolare e invece il portiere, ritornato alla Juve dopo il grave infortunio di Grabara, non è stato neanche convocato. Il brasiliano, che era svincolato, è ancora in fase di riatletizzazione e non è pronto per scendere in campo.

10:47

I giocatori convocati in Nazionale

Luciano Spalletti dovrà schierare una formazione ricca di novità in questa amichevole, visto che ben 11 giocatori sono stati convocati in Nazionale. Ecco la lista completa: Kerim Alajbegovic (Bosnia ed Erzegovina), Zeki Celik (Turchia), Francisco Conceicao (Portogallo), Nico Gonzalez (Argentina), Pierre Kalulu (Francia), Teun Koopmeiners (Olanda), Jhon Lucumi (Colombia), Douglas Luiz (Brasile), Pape Matar Sarr (Senegal), Guglielmo Vicario (Italia), Nick Woltemade (Germania), Edon Zhegrova (Kosovo).

10:39

Le possibili scelte di Spalletti: McKennie e Cambiaso dietro Kolo Muani

JUVENTUS (3-4-2-1): Radu; Gatti, Bremer, Kelly; Savio, Makiobo, Marchisio, Grelaud; McKennie, Cambiaso; Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Rugani, Rizzo, Durmisi, Amaradio, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Corradi, Guerra, Mangiapoco. All. Spalletti.

10:32

La probabile formazione della Cremonese

CREMONESE (4-3-3): Fulignati; Vogliacco, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Collocolo, Thorsby, Barros Cabezas, Licina, De Luca, Nasti. A disposizione: Agazzi, Festa, Marsi, Rocchetti, Grassi, Bianchetti, Djuric, Bonazzoli, Gerli, Elia, Herzuah, Bignamini, Villa, Barbieri, Liberali. All. Pecchia.

10:15

Juventus, i convocati per l'amichevole contro la Cremonese

In vista della sfida contro la squadra di Pecchia, il club bianconero ha comunicato la lista dei convocati: Bremer, Gatti, Kelly, Kolo Muani, Cambiaso, McKennie, Pinsoglio, Rugani, Radu, Rizzo, Durmisi, Makiobo, Amaradio, Corigliano, Montero, Grelaud, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra, Mangiapoco

10:08

Dove vedere Juve-Cremonese in tv e in streaming

Il match tra Juve e Cremonese si giocherà al JTC venerdì 2 ottobre alle ore 12:30 e sarà visibile in diretta streaming in maniera completamente gratuita sul sito e sull'app della Juventus. L'incontro sarà poi disponibile in replica anche su Juventus Play (visibile su Rakuten TV e su LG TV, canale 704) alle 16 e alle 20. In alternativa, si potrà seguire la partita anche con la diretta testuale di Tuttosport.

JTC - Torino