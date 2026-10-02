Zhegrova, voglia di Juve: “Sempre meglio dell’Inter. Escluso dalla lista Uefa? Rispondo così”

Dopo la rete segnata contro l'Austria, Edon Zhegrova è partito ancora dalla panchina nella sfida tra Israele e Kosovo, terminata 0-0. Nella sfida valida per il gruppo 3 della Lega B di Nations League, l'attaccante della Juventus ha giocato solo 15 minuti. "Iniziare in panchina è stata una decisione del mister - ha spiegato il classe 1999 in un'intervista a Sportmediaset -, non vedo l’ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare".

E a proposito del prossimo incontro, che vedrà il Kosovo sfidare di nuovo l'Austria, ha aggiunto: "Credo nella mia nazionale, abbiamo giocatori di qualità, giocheremo in casa e penso che abbiamo buone possibilità di vincere, lo stesso vale per il gruppo, faremo di tutto per arrivare primi".