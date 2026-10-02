Zhegrova, voglia di Juve: “Sempre meglio dell’Inter. Escluso dalla lista Uefa? Rispondo così”
Dopo la rete segnata contro l'Austria, Edon Zhegrova è partito ancora dalla panchina nella sfida tra Israele e Kosovo, terminata 0-0. Nella sfida valida per il gruppo 3 della Lega B di Nations League, l'attaccante della Juventus ha giocato solo 15 minuti. "Iniziare in panchina è stata una decisione del mister - ha spiegato il classe 1999 in un'intervista a Sportmediaset -, non vedo l’ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare".
E a proposito del prossimo incontro, che vedrà il Kosovo sfidare di nuovo l'Austria, ha aggiunto: "Credo nella mia nazionale, abbiamo giocatori di qualità, giocheremo in casa e penso che abbiamo buone possibilità di vincere, lo stesso vale per il gruppo, faremo di tutto per arrivare primi".
"Juve, sono davvero felice"
L'esterno kosovaro ha poi parlato della Juventus: "Sono davvero molto felice di essere alla Juve, è un grande club e non posso che essere contento dei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra, è un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio di me stesso ogni qual volta verrò scelto per andare in campo per la Juve. Scudetto? Abbiamo una grande squadra, una grande rosa, vediamo partita dopo partita, con l’obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo. Penso che ne abbiamo le qualità, poi alla fine si tireranno le somme".
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